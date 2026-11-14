Champions League femminile, successo della SIS Roma nel derby. Crollano Trieste e Orizzonte

La Champions League femminile continua a regalare poche soddisfazioni alle squadre italiane. La seconda giornata dello Stage Group del massimo torneo continentale per club si chiude con una sola vittoria firmata dalla SIS Roma che supera in trasferta il Rapallo Pallanuoto nel derby. Incassano due pesanti sconfitte la Pallanuoto Trieste e l’Ekipe Orizzonte Catania.

Rimedia una sonora sconfitta la Pallanuoto Trieste. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone B la formazione giuliana cede 16-5 contro il Vouliagmeni, compagine che vanta i favori del pronostico per la conquista del primato in classifica. Le ragazze allenate da Paolo Zizza pagano dazio al perentorio 10-2 subito nei primi sedici minuti e, nonostante la discreta seconda parte di gara, non riescono a ridurre il divario con le avversarie.

Sulla carta era un impegno proibitivo e la vasca lo ha ampiamente confermato. Nella seconda giornata del gruppo C l’Olympiacos travolge l’Ekipe Orizzonte Catania 15-7 alla Comunale di Nesima. Le padrone di casa subiscono la furia delle avversarie fino al 6-1, tentano la reazione d’orgoglio che le riporta sul 6-4, ma nulla possono sulla nuova accelerazione delle elleniche che volano fino al 15-7 finale.

Nel derby del girone D la SIS Roma espugna Rapallo 15-11 e alimenta le residue speranze di qualificazione ai quarti di finale contro due corazzate del calibro di Ferencvaros e Sabadell. La formazione capitolina, dopo un primo quarto equilibrato, piazza il primo strappo per il provvisorio 7-4. La compagine ospite, dopo il provvisorio 9-11 messo a segno dall’ex Galardi, si produce in un devastante 4-0 grazie a cui scappa sul 15-9 e mette le mani sull’intera posta in palio.