La terza giornata della fase a gironi della Champions League femminile riserva alterne fortune alle formazioni italiane. Le uniche a sorridere sono l’Ekipe Orizzonte Catania e la Pallanuoto Trieste, che conquistano due successi di capitale importanza per alimentare le proprie possibilità di qualificazione ai quarti di finale.

Nel girone D la corazzata Sabadell, nel pieno rispetto dei pronostici della vigilia, travolge 17-7 la SIS Roma. La compagine capitolina tiene il passo della fortissima squadra avversaria per i primi otto minuti. Le iberiche cambiano passo grazie al devastante 7-2 del secondo parziale e scappano verso la comoda vittoria, trascinate dal poker di Irene Gonzalez e dalle triplette di Prentice e Van de Kraats.

Partita senza storia a Rapallo. Il Ferencvaros domina il Rapallo Pallanuoto 19-13 in un match nel quale le liguri resistono solo fino al 3-3 firmato da Cadona sul finire della frazione inaugurale. Le magiare piazzano il 3-0 che le proietta sul 6-3 e vanno poi via in progressione per la comoda affermazione finale.

Facile successo interno per la Pallanuoto Trieste nel girone B. La formazione padrona di casa sfrutta il fattore campo e doppia 20-10 il Sant Andreu uscendo prepotentemente alla distanza dopo che il periodo inaugurale si conclude sul 6-6. In evidenza ancora una volta Malika Bovo, miglior marcatrice della sua squadra con un poker.

Riesce finalmente a sbloccarsi l’Ekipe Orizzonte Catania. Nella terza giornata del gruppo C le etnee piegano 17-12 in trasferta l’Ethnikos e, complice la contemporanea sconfitta del Terrassa ad Atene, riaprono le possibilità di conquistare la qualificazione ai quarti di finale. La formazione ospite prende il largo nella ripresa e può contare sul poker messo a segno da Marletta.