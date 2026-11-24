La prima serata europea di Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci comincia a Firenze e prosegue a Monza. Mercoledì 25 novembre le toscane aprono il girone D alle 18.30 a Palazzo Wanny contro il Turan Tovuz, campione d’Azerbaigian e imbattuto nei preliminari. Alle 20.00 all’Opiquad Arena le lombarde inaugurano il girone C contro il Levallois Paris Saint-Cloud, vicecampione di Francia e già capace in questa stagione di rimontare due set sul campo del Mulhouse. Due esordi casalinghi in cui il servizio può fare la differenza fin dai primi scambi.

La Numia Vero Volley Milano si presenta all’esordio europeo a tre giorni dalla durissima sfida al vertice di Serie A1 contro la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, affrontata domenica 22 novembre all’Unipol Forum di Assago. Le lombarde erano arrivate allo scontro diretto dopo nove vittorie consecutive, con due soli set ceduti. Tra i risultati più significativi del loro avvio di stagione ci sono i successi per 3-0 contro la Igor Gorgonzola Novara e sul campo della Savino Del Bene Scandicci. Per la squadra di Gianlorenzo Blengini il passaggio dal campionato alla Champions è immediato.

Il Levallois ha vinto i titoli francesi del 2024 e del 2025 e ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sia in regular season sia nei playoff, battuto in finale dal Mulhouse. In estate il belga Kris Vansnick, reduce da una lunga esperienza all’Asterix AVO Beveren, ha preso il posto dell’italiano Alessandro Orefice, passato a Firenze. In campionato le parigine hanno vinto le prime sei gare, cinque delle quali per 3-0. Il successo più significativo è arrivato proprio a Mulhouse, dove hanno rimontato da 0-2 e chiuso 21-19 al tie-break. Dopo il 3-0 al Nantes, il 13 novembre è arrivata la prima sconfitta, sul campo del Béziers. Anche lì il Levallois ha recuperato due set, prima di cedere 16-14 al quinto.

In regia è rimasta la finlandese Emmi Tolvanen, al secondo anno in Francia dopo sette stagioni con l’LP Kangasala. Dal Volley Mulhouse Alsace è arrivata la francese Énora Danard-Selosse, tre stagioni in Alsazia e lo scudetto vinto in primavera proprio contro il Levallois. Al primo ritorno da avversaria a Mulhouse ha guidato la rimonta delle Mariannes. Nel vivaio c’è anche la francese Tahnee Paquet, già al Levallois lo scorso anno tra centro di formazione e Under 21, dopo le esperienze al Volley Ball Romans e nella seconda squadra del RC Cannes. Tra le opposte la novità è la statunitense Mya Ray, 192 centimetri, alla prima stagione in Francia dopo quattro anni con le La Verne Leopards, squadra dell’Università di La Verne, in California. È rimasta la francese Cyrielle Depie, classe 2007, al Levallois dal 2023 dopo l’esperienza con France Avenir e già titolare in nazionale maggiore durante l’estate. Il club indica come opposta anche Swendy Nilusmas, classe 2010, che Volleybox censisce tra le schiacciatrici. Era già passata dal vivaio parigino nel 2024/25 ed è rientrata dopo una stagione tra France Avenir e IFVB 2.

In banda il punto fermo è la slovacca Zuzana Šepeľová, alla seconda stagione al Levallois dopo due anni al Tchalou, in Belgio, e le esperienze all’Olomouc, in Repubblica Ceca, e allo Slávia Bratislava. Dal Giappone è arrivata Ameze Miyabe, reduce da tre stagioni con le Osaka Marvelous, mentre la canadese Raya Surinx viene dalle Manitoba Bisons, con cui ha disputato quattro stagioni nel campionato universitario canadese. La francese Maëlyss Melinard-Chanteur, già nel centro di formazione e nell’Under 21 del club lo scorso anno, è salita in prima squadra dopo essere passata anche da France Avenir. Nel gruppo allargato ci sono Juliette Bodinier, prelevata dal Béziers dopo tre stagioni, Émilie Chemama, già nel vivaio parigino nel 2025/26 e con precedenti presenze nel gruppo della prima squadra, e la turca Ayşegül Battal, arrivata dal PTT Spor II di Ankara.

Al centro le tre nuove arrivate hanno percorsi diversi. La nazionale francese Fatoumata Fanguédou viene dal Chamalières, dove ha giocato tre stagioni dopo il percorso federale con France Avenir. L’olandese Demi Korevaar arriva dall’Asterix AVO Beveren, dove ha lavorato per due anni con Vansnick, dopo le esperienze in Germania a Münster ed Erfurt. L’australiana Chloe Walker, 191 centimetri, ha giocato lo scorso anno in Grecia con l’AO Markópoulo Revoil e prima ancora in Slovenia con il TPV Novo Mesto. Dal vivaio sono salite Jade Sol-Alessandrini ed Eugénie Galabert, entrambe già al Levallois nel 2025/26. Completa il reparto del gruppo allargato Olivia Paindavoine Andrade, classe 2010, già nel settore giovanile del club, mentre Laura Bourse è arrivata dal Vincennes Volley Club. Il reparto dei liberi è quello che ha cambiato meno. La francese Auriane Biemel è alla terza stagione dal ritorno a Parigi dopo tre anni al Vandœuvre Nancy. Aveva già vestito la maglia dello Stade Français Paris Saint-Cloud, la precedente denominazione del club, dal 2017 al 2021. La slovacca Rebeka Zyani è invece al quarto anno al Levallois dopo due stagioni al Municipal Olympique Mougins. Nelle carriere delle giocatrici del gruppo attuale non risultano esperienze in Serie A1 o A2 italiana. Il collegamento più recente con il nostro campionato passa da due partenze estive, quelle di Orefice e della centrale slovena Nika Milošić, entrambi approdati a Firenze.

La Savino Del Bene Scandicci ritrova la Champions League dopo il quarto posto della scorsa edizione. A maggio l’Eczacıbaşı aveva fermato le toscane al tie-break in semifinale, dopo che la squadra di Marco Gaspari aveva eliminato il Fenerbahçe al golden set. Le turche aprono il girone D martedì contro il TENT Obrenovac. Per Scandicci la sfida con il Turan Tovuz è l’occasione per partire con tre punti prima di affrontare le altre due avversarie del gruppo. In Serie A1 la Savino Del Bene Scandicci ha ritrovato la vittoria il 15 novembre con il 3-1 alla Laica Cioccolato Uyba, dopo lo 0-3 con la Numia Vero Volley Milano e il ko al tie-break sul campo dell’Omag Consolini Volley 1907. Contro Busto Arsizio le toscane hanno perso il primo set e rimontato dal 18-22 nel secondo, con Kiera Van Ryk autrice di 26 punti e Chidera Eze premiata come MVP dopo l’ingresso dalla panchina. Tra quella vittoria e l’esordio europeo il calendario propone la sfida di domenica 22 novembre con la Banca Valsabbina Millenium Brescia.

Il Turan Tovuz è nato nel 2025 e ha conquistato il titolo azero alla sua prima stagione, battendo 3-1 il DH Volley nella finale di Baku. Al debutto in Champions la squadra di Ziya Rəcəbov, già in panchina lo scorso anno, ha vinto tutte e quattro le gare dei preliminari. Ha superato il Mladost Zagabria 3-0 in casa e 3-2 in Croazia, poi ha battuto due volte per 3-0 il Maritza Plovdiv. Anche in Superlega azera è partito con due vittorie senza cedere set. Il 16 novembre ha battuto in trasferta il Murov Az Terminal, chiudendo il terzo parziale 35-33. Due giorni dopo ha superato il Naxçıvan 3-0 (25-14, 25-18, 25-20), salendo a 6 punti e al primo posto provvisorio.

In regia la novità è la sudcoreana Lee Da-yeong, titolare nel ritorno contro il Maritza. La sua ultima squadra documentata prima del trasferimento in Azerbaigian è il San Diego Mojo, negli Stati Uniti, dopo il passaggio al Panionios in Grecia. È rimasta la slovacca Barbora Koseková, arrivata nel 2025 dalle ungheresi del Békéscsaba e già vista in A2 con la Delta Informatica Trentino, nella seconda parte della stagione 2019/20. Tra le opposte il Turan ha riportato in Azerbaigian la cubana Ana Yilian Cleger, già al Telekom Baku. Il suo ultimo club prima del Tovuz è il Bolu Belediyespor, in Turchia, nel 2024/25. La serba Marta Drpa, già al Turan nella stagione del titolo dopo l’esperienza al PAOK Salonicco, ha giocato in A1 a Vicenza nel 2015/16. È nella rosa europea, mentre la lista CEV della gara di Firenze riporta Cleger.

Il reparto delle schiacciatrici è stato rifatto. L’azera Yelyzaveta Ruban, arrivata dalla Leningradka San Pietroburgo, torna a Firenze da ex. Nella stagione 2017/18 ha giocato in A1 proprio con la Savino Del Bene Scandicci, allora con il cognome Samadova. È stata la miglior marcatrice del Turan con 13 punti nel ritorno contro il Maritza. Accanto a lei ha giocato la sudcoreana Lee Jae-yeong, gemella della palleggiatrice, arrivata dalle giapponesi del Victorina Himeji e premiata come MVP della gara che ha dato al Turan la qualificazione. Le altre due bande sono cubane e conoscono entrambe la Serie A italiana. Kenia Carcacés arriva dall’Olympiacos Pireo, dove ha proseguito il 2025/26 dopo aver iniziato la stagione in A2 a Messina. In A1 ha vestito le maglie di Casalmaggiore, Perugia, Vallefoglia e Novara. Wilma Salas viene invece dal Jakarta Pertamina Enduro, in Indonesia, e ha giocato in A1 a Cuneo nel 2018/19 e a Roma nel 2024/25.

Al centro la capitana azera Ayşən Əbdüləzimova è una delle conferme del gruppo campione. Era arrivata nell’estate 2025 dal Vasas Óbuda, dopo quattro stagioni consecutive in Ungheria. Il nuovo riferimento a muro è la cinese Yang Hanyu, 198 centimetri, alla prima esperienza fuori dal suo Paese dopo sette stagioni allo Shandong Rizhao Steel. Ha chiuso le qualificazioni con 12 muri in quattro partite. Completano il reparto le azere Nilufər Ağazadə, prelevata dal DH Volley, e Mariya Kirilyuk, rientrata in Azerbaigian dopo una stagione allo Yenisey Krasnoyarsk. In precedenza aveva giocato nell’Absheron. Tra i liberi è rimasta l’azera Yuliya Karimova, arrivata dal Gəncə nella stagione del titolo. Le novità sono la connazionale Jeyran Imanova, proveniente dal DH Volley, e la giapponese Minami Yoshioka, che in Germania ha giocato al VfB Suhl. Nel 2025 era stata ingaggiata dallo SC Potsdam, che ha ritirato la domanda di licenza per la Bundesliga prima della stagione. I trascorsi italiani documentati nella rosa azera sono quelli di Koseková, Drpa, Ruban, Carcacés e Salas.