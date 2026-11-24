Il grande tennis volta subito pagina per l’ultimo prestigioso appuntamento della stagione. La sfida dei quarti di finale Cechia-Canada inaugura la Final Eight di Coppa Davis, competizione che si svolge a Bologna da oggi a domenica 29 novembre. Il match inizierà alle ore 16:00.

La sfida si aprirà con il singolare tra i numeri due delle due formazioni per poi proseguire con il confronto tra i numeri uno nel secondo incontro e chiudersi, in caso di parità, con il doppio decisivo. Le scelte effettuate dai due capitani saranno ufficializzate un’ora prima dell’inizio del primo incontro. La Cechia può contare su Jakub Mensik, Jiri Lehecka, Tomas Machac, Patrik Rikl e Adam Pavlasek. Il Canada schiera Felix Auger-Aliassime, Liam Draxl, Alexis Galarneau, Duncan Chan e Keegan Rice.

La formazione vincitrice del tie si qualificherà per la semifinale di venerdì contro la vincente del confronto Italia-Corea del Sud di domani. Il Canada ha ottenuto il pass per entrare tra le migliori otto grazie ai successi contro Brasile e Francia, mentre la Cechia si è qualificata grazie al 3-2 con cui ha superato gli Stati Uniti a Praga.

La diretta tv dei quarti di finale tra Cechia e Canada della Coppa Davis 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming gratuita in esclusiva sarà disponibile su SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2026

Martedì 24 novembre

16.00 Quarti di finale, Cechia-Canada – Diretta tv in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD

I giocatori schierati verranno annunciati entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 16.00

Primo singolare (tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (tra i numeri 1)

A seguire

Doppio (eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD

Diretta streaming: gratuita in esclusiva su SuperTennis+ e sito SuperTennis