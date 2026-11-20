Carlos Alcaraz ha infilato la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti di questa annata agonistica. Il fuoriclasse spagnolo ha regolato in maniera nitida il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Frances Tiafoe e il nostro Flavio Cobolli, chiudendo il raggruppamento in prima posizione e qualificandosi di forza alle semifinali in programma sabato 21 novembre.

Il numero 3 del mondo ha incamerato ben 600 punti (200 per ogni successo) grazie ai risultati conseguiti sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino e ha così migliorato il proprio bottino: al momento stazione in terza posizione nel ranking ATP con 6.700 punti. Questa piazza sarà anche quella di fine anno, visto che è irraggiungibile da parte dello statunitense Ben Shelton, ma ora l’iberico si sta avvicinando sempre di più al secondo posto occupato da Jannik Sinner, fermo a quota 7.950 punti e inattivo dal 12 luglio.

Al momento il 23enne si trova a 1.250 lunghezze di distacco da Jannik Sinner. Carlos Alcaraz può avvicinarsi ulteriormente al nostro portacolori, le fisionomie del divario saranno le seguenti: 1.250 in caso di sconfitta in semifinale contro Ben Shelton, 850 in caso di sconfitta in finale, 350 in caso di vittoria a Torino.

DISTACCO ALCARAZ-SINNER RANKING ATP

Distacco attuale: 1.250 punti.

In caso sconfitta in semifinale: 1.250 punti.

In caso di sconfitta in finale: 850 punti.

In caso di vittoria del torneo: 350 punti.