Carlos Alcaraz si avvicina a Sinner: il nuovo distacco nel ranking ATP e il divario minimo a fine stagione

Carlos Alcaraz ha vinto il torneo ATP 500 di Vienna, sconfiggendo l’australiano Alex de Minaur nella finale andata in scena sul cemento indoor della capitale austriaca e ha alzato al cielo il secondo trofeo dopo essere rientrato dall’infortunio. Il fuoriclasse spagnolo aveva vinto l’ATP 500 di Tokyo poche settimane fa e con questa nuova affermazione ha rafforzato il terzo posto nel ranking ATP: ha incamerato 500 punti e ora si è issato a quota 6.100 punti, avvicinandosi al tedesco Alexander Zverev (9.550 dopo il ko nella semifinale di Vienna contro de Minaur) e al nostro Jannik Sinner (9.450).

Sinner può dunque fare affidamento su 3.350 lunghezze di margine nei confronti di Alcaraz, ma il fuoriclasse altoatesino non gioca dallo scorso 12 luglio, quando trionfò a Wimbledon, a causa di un problema al ginocchio e ha già annunciato che non rientrerà prima della conclusione di questa stagione. L’azzurro non potrà onorare due cambiali importanti (1.000 punti per il Masters 1000 di Parigi e 1.500 punti per il sigillo da imbattuto alle ATP Finals), dunque il nostro portacolori chiuderà l’annata agonistica al secondo posto nel ranking ATP con 7.950 punti.

Se diamo uno sguardo alla ATP Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione, Alcaraz è a quota 5.110 punti e dunque a 4.840 lunghezze di distacco da Sinner. Il fuoriclasse iberico potrà recuperare terreno nei prossimi due tornei in calendario, ma anche vincendoli entrambi chiuderà massimo a quota 7.600 punti e dunque a 350 punti di distacco da Sinner.

DISTACCO SINNER-ALCARAZ

Dopo il torneo ATP 500 di Vienna: Sinner 9.450 punti e Alcaraz 6.100 punti, distacco di 3.350 punti.

Distacco minimo a fine stagione: Sinner 7.950 punti e Alcaraz 7.600, distacco di 350 punti.