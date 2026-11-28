Sarà ancora Italia-Spagna la finale della Coppa Davis 2026. Ci sarà dunque la tanto attesa rivincita dell’anno scorso, ma questa volta la squadra capitana da David Ferrer potrà contare su Rafael Jodar e soprattutto Carlos Alcaraz. Quest’ultimo ha dominato il proprio singolare contro Arthur Fery, imponendosi per 6-2 6-1 in appena un’ora e dodici minuti di gioco. La Spagna chiude dunque la contesa Gran Bretagna per 2-0, vincendo entrambi i singolari e proiettandosi così in finale.

Non c’è davvero stata partita, perché Alcaraz ha passeggiato contro il numero 32 della classifica mondiale. Un dominio schiacciante quello dello spagnolo, che ha ottenuto l’82% dei punti quando ha servito la prima contro il 56% del britannico, che ha sofferto moltissimo con la seconda, appena il 20% dei punti vinti rispetto al 70% di Alcaraz.

Alcaraz parte subito sull’acceleratore e strappa il servizio nel secondo game complice anche un doppio fallo del britannico. Il dominio dello spagnolo prosegue, con il britannico che resta ancora alla partita annullando due palle break nel quarto game. Il secondo break arriva comunque nel sesto gioco, con Fery che si consegna dopo l’ennesimo errore di rovescio. Come spesso accade, però, Alcaraz ha quei suoi momenti dove si estranea totalmente dal match e commette anche due doppi falli che permettono a Fery di fare il break a zero. Lo spagnolo, però, rimedia subito e strappa ancora il servizio all’avversario e chiude sul 6-2.

Non c’è davvero partita ed il secondo set è un monologo del numero uno spagnolo. Il break arriva ancora nel secondo game, con lo spagnolo che scappa via sul 3-0. Sembra una fotocopia esatta del primo set, visto che Fery annulla due palle break nel quarto game, ma poi perde successivamente il servizio ancora nel sesto. Alcaraz chiude così sul 6-1 e porta la Spagna in finale.