Carlos Alcaraz sbarca a Torino per le Finals con una vistosa fasciatura al ginocchio

Suona un campanello d’allarme per Carlos Alcaraz? Il fuoriclasse spagnolo, infatti, oggi è sbarcato a Torino, per prepararsi in vista delle ATP Finals che prenderanno il via domenica, ma lo ha fatto con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Dopo 4 mesi ai box per colpa del polso, è in arrivo un’altra noia per il fresco vincitore del Masters 1000 di Parigi?

Poche ore fa, infatti, il murciano ha trionfato nella finale del Rolex Paris Masters contro Ben Shelton, dopo aver messo in atto un percorso non semplice, specialmente nel match contro Taylor Fritz, nel quale lo statunitense ha avuto anche due match point. Dopo aver salutato la capitale francese, quindi, il tennista classe 2003 ha fatto il suo arrivo a Torino ma, come detto, non è apparso nelle migliori condizioni.

Lo spagnolo è arrivato in Italia con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. La preoccupazione è stata inevitabile in occasione del suo primo allenamento. Non solo, Carlitos si è presentato in campo anche dal tape kinesiologico alla stessa articolazione, come riporta TennisWorldItalia. Un modo per proteggere il tendine da potenziali dolori e che dovrebbe essere stato utilizzato come misura precauzionale.

Le immagini del vincitore degli Australian Open di quest’anno hanno subito fatto il giro del web ma, secondo i primi report da Torino, sembra che non si tratti di nulla di grave. La conferma arriverebbe da Punto de Break che, tuttavia, sottolinea che soltanto le prossime ore potranno fornire indicazioni più precise sul guaio al ginocchio del murciano. Carlos Alcaraz, quindi, dà il via alla caccia delle sue prime ATP Finals con ginocchio che preoccupa. Condizioni non ottimali che potrebbero trascinarsi anche in vista della Final 8 di Coppa Davis di Bologna. Vedremo, quindi, nelle prossime ore come si svilupperà il lavoro dello spagnolo e, soprattutto, come andrà il suo esordio nella settimana torinese.

LE IMMAGINI DI CARLOS ALCARAZ A TORINO