Carlos Alcaraz è il nuovo campione delle ATP Finals, il primo spagnolo a portare a casa il torneo 28 anni dopo Alex Corretja nel 1998. Battuto in finale Alexander Zverev in due ore e un minuto con il punteggio di 6-2 7-6(7). Il momento è quello della gioia per il murciano, che si stende come aveva fatto un anno fa Jannik Sinner proprio contro di lui, faccia al soffitto, la gioia a inebriarlo.

Pronti via, e il primo game è già una battaglia selvaggia, con Alcaraz che si guadagna, una dopo l’altra, quattro palle break. Nella maggioranza delle occasioni è bravo Zverev a tenere, anche in ragione di un servizio che, sul momento, tiene. Anche il secondo game va ai vantaggi, ma sull’1-1 Alcaraz accelera improvvisamente, anche per demeriti del tedesco, che con tanti gratuiti di fatto regala il break a zero.

Avendo capito quel che (non) ha fatto, il numero 1 ATP cerca subito di riprendersi il maltolto tenendo il ritmo del murciano da fondo e guadagnando così altre due chance di break, una cancellata dallo schema servizio e volée e l’altra da un rovescio in diagonale. Ce n’è anche una terza, che è ancora il rovescio a cancellare. E nel giro di pochi minuti succede che, dal possibile 2-2, si passa all’1-4 a favore dello spagnolo, che rimanda dall’altra parte ogni cosa e costringe Zverev a sbagliare di rovescio. Un momento di distrazione dell’iberico concede il 2-4 a Zverev, che però si ritrova a dover cedere in maniera molto rapida il parziale nei due giochi successivi: 6-2 Alcaraz.

Si entra nel secondo set con la sensazione che il murciano possa prima o poi mettere la parola fine al match senza troppi problemi, e nonostante uno Zverev che, per quanto dentro la partita, non riesce a risolvere tante trame tattiche. Così come nel parziale d’apertura, anche in quello successivo il tedesco deve cedere la battuta a zero nel terzo gioco, e sembra davvero che le cose debbano andare verso l’inevitabile. Il tedesco, però, nonostante problemi a una caviglia che pian piano si vedono sempre di più (tant’è che le smorfie non sono poche), regge in qualche modo l’urto e, a sorpresa, dal 2-4 e 30-15 per Alcaraz sfrutta un errore di dritto dell’iberico, gioca un grande schema pallonetto e volée di dritto, quindi vede ancora il rovescio dell’iberico uscire: 4-4, si riapre tutto.

Lo spagnolo il colpo lo sente, e infatti sul 5-4 va sotto 0-30 con un doppio fallo, ma Zverev manca di pochissimo il campo con il back di rovescio e concede al murciano di servire molto bene, andando sul 5-5. Non succede nient’altro di rilevante: si va al tie-break, dove Alcaraz spinge subito per ottenere il minibreak nel primo punto. Lo spagnolo, però, restituisce il favore: gioca la palla corta con Zverev che cade per tentare di riprenderla, ma la rete respinge il dropshot dell’iberico e così è 3-3. Non solo: ad Alcaraz lo schema palla corta-pallonetto non riesce, e i punti consecutivi di Zverev diventano 6. A quel punto, però, lo spagnolo inizia a tenere durissimo e forza gli errori del tedesco: 6-6. Non solo: Alcaraz risponde bene alla prima del numero 1 e lo costringe a sbagliare al cambio di campo, ed è match point, ma il murciano sbraccia di dritto ed è 7-7. Sull’8-7, però, è la volta di Alcaraz: scambio lungo, rovescio dal centro sulla riga che Zverev non può raggiungere, e stavolta a stendersi a terra, sotto il soffitto dell’Inalpi Arena, è lui.

Delle statistiche si può parlare, questo è sicuro. Del fatto che, alla fine dei conti, Alcaraz vince perché gioca molto meglio con la prima (70%-54% di punti vinti), perché di fatto la partita la fa lui (28-28 contro 12-31 in fatto di vincenti ed errori gratuiti), si può parlare finché si vuole. Alla fine dei conti, però, si registra un fatto paradossale. Alcaraz ha vinto uno Slam e le ATP Finals, Sinner uno Slam, Zverev due Slam. Pur tuttavia, lo stesso Zverev quest’anno gli altri due non è mai riuscito a batterli. Una situazione paradossale, quella del numero 1, il cui dato sarà ricordato in questo senso e sotto varie declinazioni.