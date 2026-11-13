Carlos Alcaraz non si nasconde: “Voglio vincere le Finals per la prima volta. Sulla fasciatura al ginocchio…”

Carlos Alcaraz si presenta carico e determinato in occasione del media day che ha dato il via ufficiale alla settimana delle ATP Finals 2026 di Torino. Lo spagnolo, che ha vissuto un anno alquanto particolare, diviso tra vittorie e ben 4 mesi fermo ai box per l’arcinoto infortunio al polso, si presenta ai nastri di partenza del torneo con la chiara intenzione di non fare certo da spettatore. Il murciano vuole vincere, e lo conferma con le sue stesse parole.

“Naturalmente vincere questo torneo è il mio obiettivo – ammette il fuoriclasse spagnolo – Tutti vogliamo qualificarci per le Finals. Per me si tratterebbe di un successo grandioso. Ho fatto un grande lavoro e mi sono allenato tanto per essere qui nella migliore forma possibile. Ho giocato tanti match in questi giorni, è stato molto impegnativo dal punto di vista fisico. Direi che è normale. Sto utilizzando una fasciatura al ginocchio per precauzione. Mi sento bene, sono pronto”. (Fonte: TennisWorldItalia).

Come sarà il suo cammino? Il classe 2003, inserito nel Gruppo B assieme a Daniil Medvedev, Frances Tiafoe e Flavio Cobolli, eviterà almeno nella fase iniziale il duello con Ben Shelton che, come ha annunciato lo stesso statunitense, ha deciso di affidarsi all’ex allenatore di Alcaraz, ovvero Juan Carlos Ferrero: “Sarà un po’ strano vedere Ferrero in un altro box, ma sono entusiasta di incontrarlo. Credo farà un grande lavoro con Shelton e lo aiuterà a migliorare il proprio tennis” .

Quale sarà il programma del murciano? Carlitos Alcaraz esordirà nella giornata di lunedì 16 novembre alle ore 14.00 contro Frances Tiafoe contro cui vanta un precedente di 2-1.