Richard Carapaz, nuovo acquisto della NSN Cycling Team, inizia a porre la sua attenzione sulla nuova stagione. Il vincitore della maglia a pois dell’ultimo Tour de France, nel corso di un’intervista al canale YouTube El Pinagnillo, si è soffermato sulla partecipazione alla corsa francese e non ha escluso la possibile partecipazione al Giro d’Italia.

Sulla voglia di correre da protagonista al Tour de France: “Mi piace sempre aspettare un po’ per scoprire i percorsi dei tre Grand Tour e analizzarli con la mia équipe delle performance per vedere quale si adatta meglio alle mie caratteristiche. La squadra ovviamente è intenzionata a vedermi competere al massimo livello al Tour de France e, se ne avrò la possibilità, lo farò. Come quest’anno, che sia per avere un posto in top 10 o indossare la maglia a pois o cercare una vittoria di tappa, darò il massimo per ottenere il miglior risultato possibile”.

Sulla possibilità di partecipare a una seconda corsa a tappe e la preferenza per il Giro d’Italia: “Per quanto riguarda Giro o Vuelta… Beh, al momento sono leggermente più propenso a fare il Giro, ma vediamo come andranno le cose più avanti. Vediamo anche come andrà la prima parte della stagione. Non conosco il mio calendario nel dettaglio, ma spero di tornare al Giro. Al Tour, sappiamo ovviamente che ci sono tre o quattro contender con una chance e Pogačar è chiaramente una spanna sopra gli altri. Per il Giro, immagino ci sia una battaglia con un campo di partenti un po’ più livellato”.

Sul Giro d’Italia 2025: “In quel Giro stavo sempre correndo per vincere. Non volevo il secondo, terzo o quarto posto perché lo avevo già vinto, quindi l’obiettivo era vincere. E non è andata così. Yates ha vinto in modo spettacolare perché ha avuto le gambe per farlo, quindi non è stato deludente. Penso di aver corso per vincere ed è quello che mi ha fatto agire in quel modo in quel momento della corsa. Del Toro? Non è che sia il mio migliore amico, ma abbiamo avuto la possibilità di parlarci al Tour. Siamo conoscenti, ci rispettiamo molto in gruppo. Sono molto più anziano di lui, quindi c’è sempre quel gap di età. Quando sono giovani, i corridori hanno sempre una mentalità differente, ma non ho nessun dissapore da risolvere con lui. Lo rispetto immensamente ed è un ciclista da ammirare”.