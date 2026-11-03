Canottaggio beach sprint, Gazzola esce ai quarti. Dreyer e Liu trionfano nel singolo alle Olimpiadi Giovanili

Il programma del canottaggio beach sprint assegna gli ultimi due titoli alle Olimpiadi Giovanili, competizione in corso di svolgimento a Dakar. Nel singolo maschile trionfa il sudafricano Dreyer, mentre l’azzurro Davide Gazzola si ferma ai quarti. Nel singolo femminile conquista il titolo la cinese Lili Liu.

Nel singolo maschile si ferma ai quarti di finale l’avventura di Davide Gazzola. L’azzurro taglia il traguardo con il tempo di 2:34.50 e deve cedere il passo a Diego Molina Martinez. Lo spagnolo conclude la sua prova in 2:27.82 e conquista così l’ingresso in zona medaglie.

Callum Dreyer domina la finale e conquista il titolo tagliando il traguardo con il tempo di 2:15.65. Il sudafricano precede lo spagnolo Diego Molina Martinez che taglia il traguardo in 2:45.32 ed è medaglia d’argento. Completa il podio l’ungherese Adam Moor che vince la finale per il bronzo e chiude terzo in 2:23.57.

La Cina conquista la medaglia d’oro in una finale per il titolo dominata. Lili Liu vince l’oro in 2:39.65 precedendo la tedesca Carolina Guerra Gonzalez, argento in 2:53.88. La spagnola Blanca Lopez Valera, al termine di una sfida molto combattuta, supera la ceca Marie Zavadilova in 2:50.19 ed è medaglia di bronzo.