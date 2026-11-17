Mercoledì 18 novembre, alle 20:30, l’Inalpi Arena di Torino ospita una sfida dal sapore di spareggio: Flavio Cobolli e Frances Tiafoe si affrontano nella seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl delle ATP Finals 2026. Per entrambi è un crocevia decisivo per restare in corsa verso le semifinali.

I due esordienti al torneo dei maestri condividono il fondo della classifica del girone dopo la prima giornata. Cobolli, quinta testa di serie, ha pagato il debutto contro Daniil Medvedev, battendosi alla pari nel primo set prima di cedere per 7-6(4), 6-3. Tiafoe, numero 7 del tabellone, ha invece subito una lezione severa da Carlos Alcaraz, che lo ha superato 6-2, 6-2. Con Alcaraz e Medvedev già al comando con una vittoria e due set vinti a zero, chi perderà questa sera vedrà ridursi al lumicino le speranze di qualificazione.

I precedenti aggiungono interesse al confronto e premiano Tiafoe, avanti 4-1. L’americano si è imposto due volte quest’anno, sul cemento di Indian Wells (6-1, 6-2) e sull’erba di Halle (6-2, 7-6), dopo aver vinto anche i primi due incroci della carriera, a Delray Beach nel 2024 e a Washington nel 2025. L’unico successo di Cobolli, però, pesa moltissimo: è arrivato nella finale di Acapulco di quest’anno, chiusa sul 7-6(4), 6-4.

Sul veloce indoor torinese la partita dipenderà soprattutto dal rendimento al servizio, che per entrambi dovrà migliorare rispetto al debutto. Cobolli, sostenuto dal pubblico di casa, deve ritrovare efficacia con la seconda palla, con cui contro Medvedev ha vinto appena il 42% dei punti, per non offrire all’avversario occasioni di accelerare in risposta. Tiafoe, che contro Alcaraz non ha conquistato nemmeno un punto con la seconda, punterà invece sull’aggressività e sulla pesantezza dei colpi da fondo per riscattare una prima uscita opaca. In palio ci sono i punti del girone, ma anche la possibilità di restare in un torneo che non concede altri passi falsi.

La partita tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe, valida per il round robin delle ATP Finals 2026, andrà in scena mercoledì 18 novembre e andrà a chiudere il programma sul campo dell’Inalpi Arena di Torino. L’incontro è previsto non prima delle 20:30. La copertura televisiva del match sarà affidata ai canali di Sky Sport a pagamento (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in chiaro a Italia 1; in streaming a pagamento su SkyGo, NOW e Tennis Tv e in chiaro sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

COBOLLI-TIAFOE ATP FINALS 2026

Mercoledì 18 novembre

Inalpi Arena – Inizio ore 11:30

Christian Harrison (USA) / Neal Skupski (GBR) vs Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

A seguire e non prima delle ore 14:00

Carlos Alcaraz (ESP) vs Daniil Medvedev (RUS) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

A seguire e non prima delle ore 18:00

Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) vs Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

A seguire e non prima delle ore 20:30

Flavio Cobolli (ITA) vs Frances Tiafoe (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Italia 1.

PROGRAMMA COBOLLI-TIAFOE ATP FINALS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Italia 1.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv, sito di Sportmediaset, Mediaset Infinity

Diretta testuale: OA Sport