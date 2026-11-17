CPI è l’acronimo di Court Pace Index, l’indice ufficiale con cui l’ATP misura in tempo reale la velocità di un campo da tennis durante i tornei. Il parametro quantifica quanto la superficie rallenti la pallina e come ne modifichi il rimbalzo nel corso di una partita vera: più il valore è alto, più il campo è veloce.

Il calcolo si basa sulle telecamere dell’occhio di falco, che registrano velocità e angolo della palla subito prima e subito dopo l’impatto con il terreno. Attraverso una formula matematica, il sistema ricava due fattori: l’attrito orizzontale della superficie (μ) e la restituzione verticale (e), cioè quanto la palla rimbalza verso l’alto. A differenza dei test di laboratorio, noti come Court Pace Rating (CPR), il CPI fotografa le condizioni reali di gioco, tenendo conto di umidità, temperatura, altitudine e usura di palline e campo.

Ebbene, stando ai dati pubblicati dall’ATP, a Torino, sede delle Finals, si registra la superficie più veloce di sempre: 45.8, contro il precedente primato di 43.8 del 2023. Un valore elevato, che incide sui rimbalzi: la palla schizza ancora di più, complici anche le caratteristiche ambientali della città.

In un contesto simile, i giocatori dotati di un grande servizio possono fare la differenza, come hanno dimostrato il tedesco Alexander Zverev e il russo Daniil Medvedev (n. 5 ATP), che da questo fondamentale hanno ricavato moltissimo. Entrambi hanno già vinto il torneo (Zverev nel 2018 e nel 2021, Medvedev nel 2020) e puntano al titolo, lanciando la sfida al favorito dell’edizione, Carlos Alcaraz, vista l’assenza di Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni.

Lo spagnolo arriva all’appuntamento con il vento in poppa: ha conquistato i titoli di Vienna e Parigi, in indoor, confermando di saper vincere tornei di grande rilievo anche al coperto. La velocità del campo, come detto, potrebbe favorire Medvedev e Zverev, ma è altrettanto vero che Alcaraz sembra aver trovato la «chimica» giusta anche in queste condizioni. La prestazione sfoggiata all’esordio contro l’americano Frances Tiafoe è stata quasi irreale, a un passo dalla perfezione. Per di più, a Parigi Carlitos si è imposto su un campo che, secondo il CPI, era persino più veloce di quello torinese (47.9). Resta dunque tutto da dimostrare che questo Alcaraz possa davvero essere messo in difficoltà dal fattore velocità. La sfida di domani, nel round robin, tra lo spagnolo e Medvedev potrebbe essere indicativa.