Campionati Italiani nuoto vasca corta 2026 oggi: orari 14 novembre, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 14 novembre, andrà in scena la terza e ultima giornata dei campionati italiani di nuoto in vasca corta. Nella piscina di Riccione, si prevede un day-3 piuttosto interessante. Una competizione che non metterà solo in palio i titoli nazionali, ma anche la qualificazione agli imminenti Mondiali nella piscina da 25 metri di Pechino (1°-6 dicembre).

Ultime opportunità per gli atleti sul blocchetto per ottenere i pass per la manifestazione in Asia. Da osservare con attenzione, in particolare, i 200 rana maschili. Gabriele Mancini, infatti, ha dimostrato nel corso delle giornate romagnole di essere in grande forma. Sulla distanza citata potrebbe far saltare il banco.

Allargando gli orizzonti e parlando di chi il ticket già lo possiede, da seguire quanto saprà fare Carlos D’Ambrosio nei suoi 200 stile libero. Nel day-2, l’italo-cubano non ha rubato l’occhio nella prova regina (100 sl). Vedremo se l’interpretazione della doppia distanza sarà migliore, nella considerazione di un momento di condizione imperfetto, essendo tutto già orientato alla rassegna iridata.

La terza giornata dei campionati italiani di nuoto in vasca corta 2026 a Riccione andrà in scena quest’oggi, sabato 14 novembre, e prevede la sessione mattutina (dalle 10:00) con le batterie e la sessione pomeridiana/serale con le finali B (dalle ore 17:00) e le finali A (dalle ore 18:00). Non è prevista la trasmissione televisiva, ma solo quella in streaming su RaiPlay Sport 1 relativamente alle finali A. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale sia della sessione diurna che di quella serale.

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2026 OGGI

Sabato 14 novembre

Sessione mattutina

10:00 Batterie 50m stile libero donne (5 batterie)

10:06 Batterie 200m dorso uomini (4 batterie)

10:18 Batterie 200m dorso donne (4 batterie)

10:31 Batterie 50m farfalla uomini (4 batterie)

10:36 Batterie 200m farfalla donne (3 batterie)

10:48 Batterie 200m rana uomini (4 batterie)

11:00 Batterie 200m rana donne (3 batterie)

11:10 Batterie 200m stile libero uomini (6 batterie)

11:26 Batterie 400m stile libero donne (4 batterie)

11:47 Batterie 200m misti uomini (4 batterie)

11:59 Batterie 200m misti donne (4 batterie)

12:12 3a serie 1500m stile libero uomini (1 batteria)

12:30 Fine sessione mattutina

Sessione pomeridiana/serale

17:00 Finale B 50m stile libero donne

17:02 Finale B 200m dorso uomini

17:06 Finale B 200m dorso donne

17:10 Finale B 50m farfalla uomini

17:12 Finale B 200m farfalla donne

17:16 Finale B 200m rana uomini

17:20 Finale B 200m rana donne

17:24 Finale B 200m stile libero uomini

17:28 Finale B 400m stile libero donne

17:34 Finale B 200m misti uomini

17:38 Finale B 200m misti donne

17:42 2a serie 1500m stile libero uomini (1 batteria)

18:00 Finale A 50m stile libero donne

18:03 Finale A 200m dorso uomini

18:08 Finale A 200m dorso donne

18:13 Finale A 50m farfalla uomini

18:22 Finale A 200m farfalla donne

18:27 Finale A 200m rana uomini

18:32 Finale A 200m rana donne

18:37 Finale A 200m stile libero uomini

18:51 Finale A 400m stile libero donne

19:03 Finale A 200m misti uomini

19:08 Finale A 200m misti donne

19:13 Serie 1a 1500m stile libero uomini

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport1 (solo finali A)

Diretta testuale: OA Sport