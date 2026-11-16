Quest’oggi, con una serie di stories su Instagram, Camila Giorgi ha ufficializzato il ritorno in campo a partire dal 2027: l’azzurra, che si era ritirata dall’11 maggio 2024, ha presentato l’intera squadra che la accompagnerà in questa nuova fase della sua carriera, sia dentro che fuori dal campo.

L’azzurra effettuerà il proprio rientro agonistico sul massimo circuito dopo la maternità: la tennista si è sposata nello scorso febbraio ed il 19 settembre ha dato alla luce il primogenito Magnus Vangelis. Inoltre, l’italo-argentina è stata impegnata in estate nel suo camp a Mallorca, ed è poi partita anche con la propria Accademia.

Al momento del ritorno in campo la tennista italiana non avrà classifica, quindi dovrà ripartire dal fondo del ranking WTA: Giorgi ha affermato di non sapere ancora a quali tornei prenderà parte, e deciderà dopo aver fissato la data del rientro, al culmine di un rientro che si annuncia ancora lungo.

L’azzurra per tornare sul circuito maggiore, dunque, avrà bisogno di chiedere ed ottenere delle wild card dagli organizzatori del tornei ai quali avrà intenzione di partecipare. Si prospetta, dunque, quanto accaduto negli scorsi mesi con Venus Williams, che ha collezionato wild card nonostante 17 sconfitte consecutive.