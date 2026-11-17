Il tennis italiano si prepara a riaccogliere una delle sue protagoniste più talentuose, eccentriche e difficili da decifrare. Camila Giorgi ha deciso di rimettersi in gioco, annunciando attraverso i propri canali social il ritorno all’attività agonistica a partire dalla stagione 2027.

Una scelta che arriva a trentaquattro anni, dopo oltre due anni lontana dalle competizioni e a pochi mesi dalla nascita del primogenito Magnus Vangelis. Un ritorno che, al di là della componente sportiva, racconta la volontà della tennista marchigiana di aprire un nuovo capitolo della propria carriera, ripartendo da presupposti organizzativi e professionali profondamente diversi rispetto al passato.

La novità più significativa riguarda proprio la struttura dello staff, destinato ad accompagnarla nel percorso di ricostruzione atletica e tecnica. Dopo una prima parte di carriera caratterizzata da una gestione prevalentemente familiare, Giorgi ha scelto di affidarsi a un gruppo di lavoro più articolato e specializzato. Il nome di maggiore richiamo è senza dubbio quello di Marco Panichi, al quale sarà affidata la preparazione atletica. Il professionista romano rappresenta una delle figure più autorevoli del settore, forte di esperienze maturate al fianco di campioni del calibro di Novak Djokovic e Jannik Sinner. La guida tecnica sarà invece affidata al marito Andreas Ignacio Pasutti, ex tennista professionista argentino, mentre Fabio Tonelli si occuperà della gestione manageriale. A completare l’organigramma ci sarà l’avvocato Pietro Demola, chiamato a seguire gli aspetti legali e anche la definizione delle questioni fiscali pregresse.

L’ingresso di Panichi nel nuovo progetto di Giorgi assume un significato particolare anche alla luce della sua recente esperienza professionale con Sinner. Il preparatore atletico aveva raggiunto il gruppo dell’altoatesino nel settembre 2024, raccogliendo l’eredità di Umberto Ferrara in una fase particolarmente delicata della stagione. La collaborazione, tuttavia, si era conclusa dopo appena nove mesi, con una separazione comunicata alla vigilia di Wimbledon, nel giugno 2025, che aveva suscitato sorpresa all’interno del circuito internazionale.

L’interruzione del rapporto non era stata ricondotta a valutazioni negative sulle capacità professionali di Panichi né ai risultati ottenuti sul piano della preparazione fisica. A pesare, secondo le ricostruzioni circolate in quel periodo, sarebbero state soprattutto divergenze legate alla gestione del gruppo e all’organizzazione interna dello staff. Jannik ha sempre attribuito grande importanza alla compattezza e alla riservatezza del proprio entourage, elementi considerati fondamentali per mantenere un ambiente di lavoro equilibrato e funzionale alle esigenze agonistiche. In questo contesto, alcune uscite pubbliche e interviste rilasciate da Panichi senza un preventivo coordinamento con il resto della squadra avrebbero contribuito ad alimentare una progressiva distanza tra le parti. Una questione, dunque, più organizzativa e relazionale che strettamente tecnica, culminata nella decisione di interrompere anticipatamente una collaborazione che aveva comunque prodotto risultati significativi.

La conclusione dell’esperienza col pusterese non ridimensiona, tuttavia, il profilo internazionale di Panichi, il cui percorso professionale si distingue per continuità, competenza e collaborazioni di assoluto prestigio. Ex atleta specializzato nel salto in lungo, con un passato agonistico di livello nazionale e una formazione accademica in Scienze Motorie, il preparatore ha sviluppato negli anni un metodo di lavoro fondato sulla conoscenza approfondita della biomeccanica, sulla programmazione individualizzata e sull’attenzione ai dettagli. Un approccio che gli ha consentito di affermarsi in un settore nel quale la gestione del carico fisico, il recupero e la prevenzione degli infortuni rappresentano componenti determinanti per la competitività ai massimi livelli.

Il capitolo più importante della sua carriera resta quello vissuto al fianco di Novak Djokovic. Dal 2017 al 2024, Panichi ha accompagnato il campione serbo in una delle fasi più straordinarie della sua parabola sportiva, contribuendo alla gestione di un percorso che ha portato alla conquista di dodici titoli del Grande Slam. Un sodalizio particolarmente significativo non soltanto per i successi ottenuti, ma anche per la capacità di sostenere nel tempo standard atletici eccezionali, in una fase della carriera in cui la longevità e l’ottimizzazione delle risorse fisiche sono diventate variabili decisive.

Nel corso degli anni, il preparatore ha inoltre collaborato con diversi protagonisti del tennis internazionale, sia maschile sia femminile. Tra questi figurano Fabio Fognini, Simone Bolelli, Francesca Schiavone e Angelique Kerber, oltre al più recente lavoro con Holger Rune. Un bagaglio di esperienze che testimonia la sua capacità di confrontarsi con atleti dalle caratteristiche tecniche, fisiche e caratteriali differenti, adattando la preparazione alle specifiche esigenze di ciascuno.

Adesso la sfida si chiama Giorgi. Il compito di Panichi sarà particolarmente delicato, perché il ritorno dell’azzurra non passa soltanto attraverso il recupero della condizione atletica, ma richiede un progetto complessivo che tenga conto della lunga inattività, dei cambiamenti intervenuti nella sua vita personale e delle inevitabili incognite legate al rientro nel circuito a trentaquattro anni. La qualità del nuovo staff costituisce certamente un punto di partenza importante, ma la vera discriminante sarà la capacità di trasformare le competenze individuali in un percorso di lavoro coerente e sostenibile. Il 2027 rappresenterà il primo banco di prova di questa nuova avventura: per Giorgi, l’occasione di dimostrare che il talento e l’ambizione possono ancora trovare spazio nel tennis di alto livello; per Panichi, una nuova sfida professionale nella quale mettere a disposizione un’esperienza costruita attraverso alcune delle collaborazioni più prestigiose del panorama mondiale.