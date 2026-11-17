Mediaset ha optato per un cambio di rete in occasione delle battute conclusive delle ATP Finals, il torneo di fine stagione a cui partecipano i migliori tennisti di questa annata agonisticamente. Inizialmente il Biscione aveva annunciato che una semifinale e la finale sarebbero state trasmesse in diretta tv su Canale 5, ma nelle ultime ore il network privato ha deciso di rivedere il proprio palinsesto e di spostare le due partite su Italia 1.

Nei fatti si tratta una retrocessione dalla rete ammiraglia al secondo canale per importanza del gruppo per gli incontri in programma sabato 21 novembre e domenica 22 novembre sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino. La ragione del cambio è da ritrovare negli ascolti, che evidentemente sono stati ritenuti insoddisfacenti: per Zverev-Jodar (domenica pomeriggio, su Canale 5) e Cobolli-Medvedev (lunedì sera, su Italia 1) non si sono superati gli 1,2 milioni di telespettatori.

Per la sfida tra il numero 1 del mondo e l’emergente spagnolo era stato sovvertito anche il consueto programma del weekend con l’anticipo della puntata di Amici di Maria De Filippi al sabato. Ieri sera il confronto con in campo il tennista italiano non ha convinto il pubblico di massa e la serata è stata vinta dalla fiction 177 giorni – Il rapimento di Farouk su Rai 1.