Slitta il via del superG maschile di Copper Mountain (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino, che sarebbe dovuto iniziare alle ore 19.45 italiane: la partenza è stata posticipata di 45 minuti ed è ora programmata per le ore 20.30 italiane.

A causa dei lavori in corso sulla pista di Copper Mountain, il superG ha subito questo slittamento, ma non c’è ancora la certezza che la gara parta realmente al nuovo orario stabilito: in tal senso una nuova decisione verrà presa a breve, comunque entro le ore 19.30 italiane.

I nuovi orari di partenza degli italiani: Mattia Casse col 3 alle 20.34.00, Dominik Paris col 7 alle 20.42.00, Giovanni Franzoni col 13 alle 20.54.00, Guglielmo Bosca col 17 alle 21.02.15, Christof Innerhofer col 19 alle 21.06.15, Max Perathoner col 48 alle 21.52.45, Benjamin Jacques Alliod col 53 alle 21.59.25, Nicolò Molteni col 59 alle 22.07.25.

L’ANNUNCIO DEL RINVIO DELLA PARTENZA DEL SUPERG