Il maltempo previsto in Portogallo nel primo pomeriggio stravolge gli orari del Motomondiale: orari anticipati di mezz’ora rispetto al programma originario all’Autódromo Internacional do Algarve, per le qualifiche di Moto3 e Moto2, e, soprattutto, la Sprint della MotoGP.

L‘anticipo di mezz’ora è dovuto al maltempo previsto nel primo pomeriggio, con il rischio concreto che l’elicottero non possa decollare, come successo in Australia: per questo motivo è stata ridotta la pausa al termine delle qualifiche della MotoGP, che si sono appena concluse.

Alle ore 13.15 italiane, anziché alle ore 13.45, dunque, scatteranno le qualifiche della Moto3, mentre la griglia di partenza della Moto2 verrà definita a partire dalle ore 14.10 italiane, invece delle 14.40, infine il programma si chiuderà con la Sprint della MotoGP, lunga 12 giri, che scatterà alle ore 15.30 italiane e non alle ore 16.00.