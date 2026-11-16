Calendario sport invernali (settimana 16-22 novembre): orari, tv, programma, streaming

Il fine settimana tra venerdì 20 e domenica 22 novembre apre la stagione invernale con un programma ricco, che coinvolge cinque discipline su quattro continenti. Tra le piste austriache, i trampolini norvegesi e le piste di ghiaccio del Giappone e della Finlandia, gli appassionati potranno seguire quasi tutto tra tv e piattaforme streaming.

A Gurgl (Austria) la Coppa del mondo di sci alpino propone due slalom: donne sabato 21, uomini domenica 22, con manche alle 10.30 e alle 13.30. A Levi (Finlandia) si gareggia in Coppa Europa nelle stesse giornate, alle 10.00 e alle 13.00.

Tre giorni di Coppa del mondo sul trampolino grande di Lillehammer (Norvegia). Venerdì qualificazioni e Team LH misto, sabato le gare individuali (donne alle 14.35, uomini alle 16.50), domenica qualificazioni e finale: donne alle 10.30 e 12.00, uomini alle 14.30 e 16.00.

Sabato 21 a Innsbruck (Austria) la Coppa Europa di streetstyle, maschile e femminile, alle 13.05 e alle 13.55. Coppa del mondo di speed skating a Obihiro (Giappone), con orari mattutini per l’Italia. Venerdì 1000, 3000 e 5000 metri, sabato 500 e 1500, domenica team pursuit, 500 e staffetta mista. Ogni giornata è divisa tra Division B e Division A, con quest’ultima sempre alle 6.35. In tutto questo, il Finlandia Trophy a Espoo porta sul ghiaccio tutte e quattro le specialità.

CALENDARIO SPORT INVERNALI SETTIMANA 16-22 NOVEMBRE

SCI ALPINO

Sab. 21/11/26 – Coppa del mondo – SL femminile Gurgl (Aut) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 21/11/26 – Coppa Europa – SL femminile Levi (Fin) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 22/11/26 – Coppa del mondo – SL maschile Gurgl (Aut) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 22/11/26 – Coppa Europa – SL femminile Levi (Fin) – ore 10.00 e 13.00

SALTO CON GLI SCI

Ven. 20/11/26 – Coppa del mondo – Team LH mista Lillehammer (Nor) – ore 16.00, diretta streaming Eurosport

Ven. 20/11/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni LH maschile Lillehammer (Nor) – ore 14.00, diretta streaming Eurosport

Ven. 20/11/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni LH femminile Lillehammer (Nor) – ore 16.30, diretta streaming Eurosport

Sab. 21/11/26 – Coppa del mondo – LH femminile Lillehammer (Nor) – ore 14.35, diretta streaming Eurosport

Sab. 21/11/26 – Coppa del mondo – LH maschile Lillehammer (Nor) – ore 16.50, diretta streaming Eurosport

Dom. 22/11/26 – Coppa del mondo – LH femminile Lillehammer (Nor) – qualificazioni ore 10.30, finale ore 12.00, diretta streaming Eurosport

Dom. 22/11/26 – Coppa del mondo – LH maschile Lillehammer (Nor) – qualificazioni ore 14.30, finale ore 16.00, diretta streaming Eurosport

FREESTYLE

Sab. 21/11/26 – Coppa Europa – Streetstyle maschile e femminile Innsbruck (Aut) – ore 13.05 e 13.55

SPEED SKATING

Ven. 20/11/26 – Coppa del mondo – Division B: 1000 femminili, 1000 maschili, 3000 femminili, 5000 maschili Obihiro (Gia) – ore 1.00, diretta streaming YouTube Skating ISU, Discovery Plus e HBO Max

Ven. 20/11/26 – Coppa del mondo – Division A: 1000 femminili, 1000 maschili, 3000 femminili, 5000 maschili Obihiro (Gia) – ore 6.35, diretta streaming YouTube Skating ISU, Discovery Plus e HBO Max

Sab. 21/11/26 – Coppa del mondo – Division B: 500 femminili, 500 maschili, 1500 femminili, 1500 maschili Obihiro (Gia) – ore 1.50, diretta streaming YouTube Skating ISU, Discovery Plus e HBO Max

Sab. 21/11/26 – Coppa del mondo – Division A: 500 femminili, 500 maschili, 1500 femminili, 1500 maschili Obihiro (Gia) – ore 6.35, diretta streaming YouTube Skating ISU, Discovery Plus e HBO Max

Dom. 22/11/26 – Coppa del mondo – Division B: team pursuit femminile, team pursuit maschile, 500 femminili, 500 maschili Obihiro (Gia) – ore 3.09, diretta streaming YouTube Skating ISU, Discovery Plus e HBO Max

Dom. 22/11/26 – Coppa del mondo – Division A: team pursuit femminile, team pursuit maschile, 500 femminili, 500 maschili, staffetta mista Obihiro (Gia) – ore 6.35, diretta streaming YouTube Skating ISU, Discovery Plus e HBO Max

PATTINAGGIO ARTISTICO

Ven. 20/11/26 – Finlandia Trophy – Short program coppie d’artistico Espoo (Fin) – ore 13.00-14.06, diretta tv e streaming Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1-2 HD e DAZN (copertura Rai da definire)

Ven. 20/11/26 – Finlandia Trophy – Short program individuale femminile Espoo (Fin) – ore 14.30-15.59, diretta tv e streaming Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1-2 HD e DAZN (copertura Rai da definire)

Ven. 20/11/26 – Finlandia Trophy – Short program individuale maschile Espoo (Fin) – ore 16.25-17.54, diretta tv e streaming Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1-2 HD e DAZN (copertura Rai da definire)

Ven. 20/11/26 – Finlandia Trophy – Rhythm dance danza sul ghiaccio Espoo (Fin) – ore 18.20-19.38, diretta tv e streaming Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1-2 HD e DAZN (copertura Rai da definire)

Sab. 21/11/26 – Finlandia Trophy – Free program coppie d’artistico Espoo (Fin) – ore 11.15-12.33, diretta tv e streaming Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1-2 HD e DAZN (copertura Rai da definire)

Sab. 21/11/26 – Finlandia Trophy – Free program individuale femminile Espoo (Fin) – ore 13.00-14.57, diretta tv e streaming Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1-2 HD e DAZN (copertura Rai da definire)

Sab. 21/11/26 – Finlandia Trophy – Free program individuale maschile Espoo (Fin) – ore 16.15-18.02, diretta tv e streaming Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1-2 HD e DAZN (copertura Rai da definire)

Sab. 21/11/26 – Finlandia Trophy – Free dance danza sul ghiaccio Espoo (Fin) – ore 18.25-19.57, diretta tv e streaming Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1-2 HD e DAZN (copertura Rai da definire)