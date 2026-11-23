Sarà una settimana piuttosto intensa per quanto concerne gli sport invernali. Si entra letteralmente nel vivo con tante discipline che inizieranno il loro darsi nella Coppa del Mondo e altre che proseguiranno nel cammino.

Nello sci alpino, la trasferta americana terrà banco, con gli appuntamenti a Copper Mountain per gli uomini e a Killington per le donne. Atleti e atlete dovranno essere in grado di adattarsi alle particolari condizioni della neve.

Allargando gli orizzonti, inizierà il cammino dello sci di fondo nella prima tappa di Ruka (Finlandia). Sempre in terra finnica, il biathlon darà il via alle proprie danze con l’appuntamento classico a Kontiolahti. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo:

CALENDARIO SPORT INVERNALI SETTIMANA 23-29 NOVEMBRE

SCI ALPINO

Mer. 25/11/26 – Coppa Europa – SL maschile Suomu (Fin) – ore 10.00 e 13.00

Gio. 26/11/26 – Coppa Europa – SL maschile Suomu (Fin) – ore 10.00 e 13.00

Gio. 26/11/26 – Fis junior – GS maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Ven. 27/11/26 – Fis junior – SL maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo – GS femminile Killington (Usa) – ore 15.30 e 18.30, diretta tv Raisport e streaming www.discoveryplus.com

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo – SG maschile Copper (Usa) – ore 19.45, diretta tv Raisport e streaming www.discoveryplus.com

Sab. 28/11/26 – Fis junior – GS maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Sab. 28/11/26 – Fis junior – SL maschile e femminile Sesto (Ita)

Dom. 29/11/26 – Coppa del mondo – SL femminile Killington (Usa) – ore 16.30 e 19.30, diretta tv Raisport e streaming www.discoveryplus.com

Dom. 29/11/26 – Coppa del mondo – GS maschile Copper (Usa) – ore 18.00 e 21.00, diretta tv Raisport e streaming www.discoveryplus.com

Dom. 29/11/26 – Fis junior – SL maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Dom. 29/11/26 – Fis junior – SL maschile e femminile Sesto (Ita)

SCI DI FONDO

Ven. 27/11/26 – Coppa del mondo – 10 km TC maschile e femminile Ruka (Fin) – ore 10.30 e 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 27/11/26 – Coppa Italia sr/gio – Sprint TL maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (So)

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Ruka (Fin) – qualificazioni ore 08.45, finali ore 11.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 28/11/26 – Coppa Italia sr/gio – 10 km TC maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (So)

Dom. 29/11/26 – Coppa del mondo – 20 km mass start TL maschile e femminile Ruka (Fin) – ore 10.00 e 11.55, diretta tv Raisport e streaming www.discoveryplus.com

Dom. 29/11/26 – Coppa Italia sr/gio – 10 km TL maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (So)

BIATHLON

Gio. 26/11/26 – Coppa del mondo – Individuale maschile Kontiolahti (Fin) – ore 16.10, diretta streaming www.discoveryplus.com e www.biathlonworld.com

Gio. 26/11/26 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.15 e 14.10

Ven. 27/11/26 – Coppa del mondo – Individuale femminile Kontiolahti (Fin) – ore 16.10, diretta streaming www.discoveryplus.com e www.biathlonworld.com

Sab. 28/11/26 – Staffetta singola mista Kontiolahti (Fin) – ore 13.10, diretta streaming www.discoveryplus.com e www.biathlonworld.com

Sab. 28/11/26 – Staffetta singola mista Kontiolahti (Fin) – ore 15.15, diretta streaming www.discoveryplus.com e www.biathlonworld.com

Sab. 28/11/26 – Ibu Cup – Sprint maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.15 e 14.10

Dom. 29/11/26 – Coppa del mondo – Pursuit maschile e femminile Kontiolahti (Fin) – ore 13.00 e 16.15, diretta streaming www.discoveryplus.com e www.biathlonworld.com

SALTO CON GLI SCI

Ven. 27/11/26 – Coppa del mondo – Qualificazione HS142 maschile Ruka (Fin) – ore 17.15, diretta streaming www.discoveryplus.com

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo HS142 maschile Ruka (Fin) – ore 17.15, diretta streaming www.discoveryplus.com

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo – NH femminile Hinzenbach (Aut) – qualificazione ore 12.00, finale ore 13.30, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 29/11/26 – Coppa del mondo HS142 maschile Ruka (Fin) – qualificazione ore 12.45, finale ore 14.20, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 29/11/26 – Coppa del mondo – NH femminile Hinzenbach (Aut) – qualificazione ore 08.45, finale ore 10.15, diretta streaming www.discoveryplus.com

COMBINATA NORDICA

Gio. 26/11/26 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round Ruka (Fin) – ore 13.00

Ven. 27/11/26 – Coppa del mondo – Individual Compact maschile Ruka (Fin) – ore 12.00 e 16.30, diretta streaming www.discoveryplus.com

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo – Gundersen HS142/10 km maschile Ruka (Fin) – ore 10.15 e 14.30, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 29/11/26 – Coppa del mondo – Mass start HS142/12,5 km maschile Ruka (Fin) – ore 10.00 e 12.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

SNOWBOARD

Gio. 26/11/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Innsbruck (Aut), ore 14.40

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Snow Ruyi (Chn) – ore 06.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Innsbruck (Aut) – ore 19.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 19/11/26 – Coppa del mondo Team parallel Snow Ruyi (Chn) – ore 06.00, diretta streaming www.discoveryplus.com e www.biathlonworld.com

PARASNOWBOARD

Gio. 26/11/26 – Coppa Europa – Banked SL maschile e femminile Landgraaf (Ola)

Gio. 26/11/26 – Coppa del mondo – Banked SL maschile e femminile Landgraaf (Ola)

Ven. 27/11/26 – Coppa Europa – Banked SL maschile e femminile Landgraaf (Ola)

Ven. 27/11/26 – Coppa del mondo – Banked SL maschile e femminile Landgraaf (Ola)

FREESTYLE

Gio. 26/11/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Innsbruck (Aut), ore 10.40

Ven. 27/11/26 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Innsbruck (Aut) – ore 19.00, diretta tv RaiSport e diretta streaming www.discoveryplus.com

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 27/11/26 – Coppa del mondo – Nations Cup Winterberg (Ger) – ore 11.00

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo – Doppio maschile Winterberg (Ger) – ore 09.02 e 10.49, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo – Doppio femminile Winterberg (Ger) – ore 09.53 e 11.31, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo – Singolo maschile Winterberg (Ger) – ore 12.17 e 13.45, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 29/11/26 – Coppa del mondo – Singolo femminile Winterberg (Ger) – ore 10.48 e 12.11, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 29/11/26 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Winterberg (Ger) – ore 13.50, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

BOB PISTA ARTIFICIALE

Ven. 27/11/26 – Coppa del mondo – Monobob femminile Altenberg (Ger) – ore 10.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 27/11/26 – Coppa Europa – Bob a due maschile Lillehammer (Nor) – ore 15.00

Ven. 27/11/26 – Coppa Europa – Monobob femminile Lillehammer (Nor) – ore 15.00

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Altenberg (Ger) – ore 10.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 28/11/26 – Coppa Europa – Bob a quattro maschile Lillehammer (Nor) – ore 15.00

Sab. 28/11/26 – Coppa Europa – Bob a due femminile Lillehammer (Nor) – ore 15.00

Dom. 29/11/26 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Altenberg (Ger) – ore 12.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 29/11/26 – Coppa del mondo – Bob a quattro maschile Altenberg (Ger) – ore 15.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SKELETON

Ven. 27/11/26 – Coppa del mondo – Gara maschile Altenberg (Ger) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 27/11/26 – Coppa Europa – Gara maschile Lillehammer (Nor) – ore 08.30

Ven. 27/11/26 – Coppa Europa – Gara femminile Lillehammer (Nor) – ore 11.45

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo – Gara femminile Altenberg (Ger) – ore 10.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo – Gara mista a squadre Altenberg (Ger) – ore 18.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 28/11/26 – Coppa Europa – Gara maschile Lillehammer (Nor) – ore 08.30

Sab. 28/11/26 – Coppa Europa – Gara femminile Lillehammer (Nor) – ore 11.45

PATTINAGGIO ARTISTICO

Ven. 27/11/26 – Grand Prix – Rhythm dance danza sul ghiaccio NHK Trophy (Jpn) – ore 04.35-05.54, diretta tv possibili collegamenti Rai Sport e streaming Discovery Plus, HBO Max (possibili collegamenti RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN)

Ven. 27/11/26 – Grand Prix – Short program coppie d’artistico NHK Trophy (Jpn) – ore 06.35-07.41, diretta tv possibili collegamenti Rai Sport e streaming Discovery Plus, HBO Max (possibili collegamenti RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN)

Ven. 27/11/26 – Grand Prix – Short program individuale femminile NHK Trophy (Jpn) – ore 08.15-09.45, diretta tv possibili collegamenti Rai Sport e streaming Discovery Plus, HBO Max (possibili collegamenti RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN)

Ven. 27/11/26 – Grand Prix – Short program individuale maschile NHK Trophy (Jpn) – ore 11.00-12.30, diretta tv possibili collegamenti Rai Sport e streaming Discovery Plus, HBO Max (possibili collegamenti RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN)

Sab. 28/11/26 – Grand Prix – Free dance danza sul ghiaccio NHK Trophy (Jpn) – ore 04.00-05.33, diretta tv possibili collegamenti Rai Sport e streaming Discovery Plus, HBO Max (possibili collegamenti RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN)

Sab. 28/11/26 – Grand Prix – Free program coppie d’artistico NHK Trophy (Jpn) – ore 06.00-07.41, diretta tv possibili collegamenti Rai Sport e streaming Discovery Plus, HBO Max (possibili collegamenti RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN)

Sab. 28/11/26 – Grand Prix – Free program individuale femminile NHK Trophy (Jpn) – ore 08.30-10.20, diretta tv possibili collegamenti Rai Sport e streaming Discovery Plus, HBO Max (possibili collegamenti RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN)

Sab. 28/11/26 – Grand Prix – Free program individuale maschile NHK Trophy (Jpn) – ore 11.30-13.20, diretta tv possibili collegamenti Rai Sport e streaming Discovery Plus, HBO Max (possibili collegamenti RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN)

SHORT TRACK

Ven. 27/11/26 – Coppa del mondo (World Tour) – Sessione di qualificazione – orario da definire

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo (World Tour) – Sessione di ripescaggio – orario da definire

Sab. 28/11/26 – Coppa del mondo (World Tour) – 1000 m femminile, 500 e 1500 m maschile, semifinali staffetta 5000 m maschile, finale staffetta 3000 m femminile – ore 14.00, diretta streaming Discovery+, Eurosport, DAZN e Skating ISU

Dom. 29/11/26 – Coppa del mondo (World Tour) – Sessione di ripescaggio – orario da definire

Dom. 29/11/26 – Coppa del mondo (World Tour) – 500 e 1500 m femminile, 1000 m maschile, finale staffetta mista, finale staffetta 5000 m maschile – ore 14.00, diretta streaming Discovery+, Eurosport, DAZN e Skating ISU