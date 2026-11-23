L’attesa è terminata, è arrivato il momento di entrare in pista per iniziare ufficialmente la nuova stagione. La Coppa del Mondo di skeleton 2026-2027 prende il via con la tappa di Altenberg, competizione in programma venerdì 27 e sabato 28 novembre.

La competizione si articolerà in otto tappe e la penultima, in programma a Winterberg, in Germania, il 29 gennaio, sarà valida per gli Europei. I Mondiali si svolgeranno invece a Lillehammer dal 18 al 20 febbraio e rappresenteranno l’appuntamento conclusivo dell’annata.

Il calendario, dopo l’inizio previsto nel fine settimana, propone la doppia tappa nella tradizionale località austriaca di Innsbruck del 4 e dell’11 dicembre. Il 2026 si concluderà con le gare calendarizzate a Cortina d’Ampezzo sulla pista dedicata a Eugenio Monti, che è stata teatro degli ultimi Giochi Olimpici Invernali.

Si ritornerà in gara, dopo la lunga pausa per le festività natalizie, il 15 gennaio 2027 per la tappa di Königssee, in Germania. La settimana successiva, il 22 e 23 gennaio, sarà la volta delle gare previste a St. Moritz, mentre, dopo la tappa valida per la rassegna continentale, il gran finale è in programma il 5 febbraio a Sigulda, in Lettonia.

Di seguito il calendario completo della nuova stagione.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SKELETON 2026-2027

27-28 novembre: Altenberg (Germania)

4 dicembre: Innsbruck [1] (Austria)

11 dicembre: Innsbruck [2] (Austria)

18-19 dicembre: Cortina d’Ampezzo (Italia)

15 gennaio: Königssee (Germania)

22-23 gennaio: St. Moritz (Svizzera)

29 gennaio: Winterberg (Germania) * valevole anche come Campionato Europeo

5 febbraio: Sigulda (Lettonia)

CALENDARIO SKELETON MONDIALI 2027

18-20 febbraio: Lillehammer (Norvegia)