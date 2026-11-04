Calendario Europei ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming

La stagione entra ufficialmente nel vivo con un inizio da fuochi d’artificio. Sarà un fine settimana denso di forti emozioni quello che attende tutti gli appassionati di una disciplina che regala sempre sfide entusiasmanti. Si corrono infatti sabato 7 novembre e domenica 8 gli Europei di ciclocross.

Sarà Zeddam, nei Paesi Bassi, la sede designata per ospitare le gare della rassegna continentale. La località olandese non è certamente nuova ai grandi eventi e torna sulla cresta dell’onda a vent’anni di distanza dalla celebre edizione dei Mondiali 2006.

Ad aprire la competizione sarà la gara della categoria Juniores femminile, la cui partenza è prevista sabato alle 11:00. Le gare più attese sono senza dubbio quella dell’élite femminile la cui partenza è prevista sabato alle 15:00 e il gran finale dell’élite maschile che scatterà domenica 8 alle 15:00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di ciclocross. Al momento non è prevista nessuna copertura tv per la rassegna continentale; sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max per le gare della categoria élite; in diretta live testuale su OA Sport per le gare della categoria élite.

CALENDARIO EUROPEI CICLOCROSS 2026

Sabato 7 Novembre

11:00 Donne Junior

13:00 Uomini Under-23

15:00 Donne élite

Domenica 8 Novembre

11:00 Uomini Junior

13:00 Donne Under-23

15:00 Uomini élite

PROGRAMMA EUROPEI CICLOCROSS 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: nessuna copertura

Diretta streaming: Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max per le gare della categoria élite

Diretta Live testuale: OA Sport per le gare della categoria élite