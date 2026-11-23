Tutto è pronto a Bologna per il gran finale della stagione tennistica. Dal 24 al 29 novembre 2026, il cemento indoor della SuperTennis Arena di BolognaFiere ospita le Final 8 di Coppa Davis, l’appuntamento più atteso per gli appassionati della racchetta, con l’Italia chiamata a difendere il trono mondiale davanti al proprio pubblico.

Gli azzurri, forti di uno storico tris consecutivo di trionfi, vanno a caccia di un clamoroso poker che li proietterebbe ulteriormente nella leggenda di questa competizione. Il capitano Filippo Volandri si affida a una squadra compatta ed esperta: nonostante la pesante assenza di Jannik Sinner, fermato da un infortunio al ginocchio, l’Italia può contare sulla solidità e sul talento di Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e dello specialista del doppio Andrea Vavassori. Un gruppo profondo, capace di adattarsi a ogni scenario tattico.

La strada verso l’Insalatiera, però, si preannuncia ricca di insidie. Il tabellone ad eliminazione diretta mette subito di fronte le otto migliori nazionali del mondo in sfide da dentro o fuori, tutte concentrate nell’arco di una singola giornata con la formula consolidata dei due singolari e dell’eventuale doppio decisivo.

L’esordio dell’Italia è fissato per mercoledì 25 novembre alle 16:00 contro la sorprendente Corea del Sud, debuttante assoluta a questo livello ma proprio per questo priva di pressioni. Il giorno prima, martedì 24, ad aprire le danze saranno Cechia e Canada, guidato da Félix Auger-Aliassime: da questo incrocio uscirà la possibile avversaria degli azzurri nella semifinale di venerdì 27 novembre.

Dall’altra parte del tabellone, il livello tecnico è altrettanto altissimo. Giovedì 26 novembre scenderanno in campo prima la Germania di Alexander Zverev (n.1 del mondo) contro la Gran Bretagna (alle 10:00), e poi, non prima delle 17:00, la Spagna del funambolo Carlos Alcaraz opposta all’Austria. Le vincenti di questi due quarti si sfideranno sabato 28 alle 12:00 per conquistare il pass per la finalissima di domenica 29 novembre alle 15:00, quando si alzerà al cielo il trofeo più ambito del tennis a squadre.

La Final Eight di Coppa Davis 2026, che inizierà a partire da domani, sarà trasmessa in diretta tv in maniera completa da SuperTennis HD. Ra1 HD coprirà nell’eventualità in cui ci sarà l’Italia in semifinale e finale. La trasmissione in streaming sarà su supertennis.tv e SuperTennis+; su RaiPlay nell’eventualità in cui ci sarà l’Italia in semifinale e finale. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle sfide dell’Italia.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2026

Martedì 24 novembre

16:00 Cechia vs Canada – Diretta tv su SuperTennis HD

Mercoledì 25 novembre

16:00 Italia vs Corea del Sud – Diretta tv su SuperTennis HD

Giovedì 26 novembre

10:00 Gran Bretagna vs Germania – Diretta tv su SuperTennis HD

17:00 Austria vs Spagna – Diretta tv su SuperTennis HD

Venerdì 27 novembre

16:00 Semifinale 1: Vincente QF1 – Vincente QF2 (possibile Italia) – Diretta tv su SuperTennis HD e Rai 1 HD (solo in caso di presenza dell’Italia per il canale di Stato)

Sabato 28 novembre

12:00 Semifinale 2: Vincente QF3 – Vincente QF4 – Diretta tv su SuperTennis HD

Domenica 29 novembre

15:oo Finale: Vincente SF1 – Vincente SF2 – Diretta tv su SuperTennis HD e Rai 1 HD (solo in caso di presenza dell’Italia per il canale di Stato)

PROGRAMMA FINALI COPPA DAVIS 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD (copertura completa), Rai 1 HD (solo per le partite dell’Italia, in caso di qualificazione degli azzurri in semifinale e finale)

Diretta streaming: supertennis.tv per tutte le partite, gratis; Rai Play per l’eventuale semifinale e l’eventuale finale dell’Italia.

Diretta testuale: OA Sport (match dell’Italia)