Ciclismo
Calendario ciclocross 2026-2027: tutte le date di Coppa del Mondo e Mondiali
Tutto pronto per dare il via ad una nuova appassionante stagione nella quale darsi battaglia per riuscire a centrare i traguardi più prestigiosi che danno lustro alla carriera di un atleta. La Coppa del Mondo di ciclocross, edizione 2026-2027, è pronta a prendere il via con la tappa di Ostrava in programma venerdì 27 novembre.
La competizione si articolerà, come di consueto, in dodici tappe nel corso delle quali gli atleti si confronteranno per decretare i vincitori delle diverse categorie. In chiusura di stagione ci sarà poi il momento culminante con i Mondiali. La rassegna iridata si svolgerà a Ostenda, in Belgio, dal 29 al 31 gennaio 2027.
La competizione entrerà nel vivo a partire dal 13 dicembre, quando, nel giro di sedici giorni, si svolgeranno, a ritmo decisamente serrato, ben sei tappe. Gli organizzatori sfrutteranno infatti fino in fondo il Kerstperiode, arco temporale che va dal Natale fino ai primi giorni del nuovo anno.
Il calendario propone come sempre alcune tappe che rappresentano classici intramontabili della tradizione come Tabor, in Repubblica Ceca, Koksijde, Gavere e Namur, in Belgio, e la tappa iberica che si disputerà a Benidorm il 17 gennaio 2027, dopo la pausa per lasciare spazio ai campionati nazionali.
Di seguito il calendario completo della nuova stagione.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2026-2027
27-11-2026 UCI Coppa del Mondo Ostrava
29-11-2026 UCI Coppa del Mondo Tabor
13-12-2026 UCI Coppa del Mondo Glasgow
19-12-2026 UCI Coppa del Mondo Antwerpen
20-12-2026 UCI Coppa del Mondo Koksijde
26-12-2026 UCI Coppa del Mondo Gavere
27-12-2026 UCI Coppa del Mondo Namur
29-12-2026 UCI Coppa del Mondo Besançon
03-01-2027 UCI Coppa del Mondo Zonhoven
17-01-2027 UCI Coppa del Mondo Benidorm
23-01-2027 UCI Coppa del Mondo Hamme
24-01-2027 UCI Coppa del Mondo Hoogerheide
CALENDARIO CICLOCROSS MONDIALI 2027
29-31 gennaio 2027: Ostenda