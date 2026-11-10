Calendario Campionati Italiani nuoto in vasca corta 2026: orari, tv, programma, streaming

Dal 12 al 14 novembre, nella piscina da 25 metri di Riccione, andranno in scena i campionati italiani di nuoto. Nella vasca corta romagnola nuotatori e nuotatrici nostrani si sfideranno in tre giorni, con sei turni di gare. Saranno previste batterie e serie lente al mattino, mentre le finali inizieranno a partire dalle ore 18:00.

Una competizione che non sarà funzionale solo a consegnare i titoli delle specifiche distanze, ma anche la qualificazione ai Mondiali di vasca corta, in programma dal 1° al 6 dicembre a Pechino (Cina). I pass iridati saranno ottenuti sulla base dei limiti cronometrici imposti dalla Federnuoto.

Nel caso specifico, la conquista del ticket sarà riservato agli atleti che nella finale A degli Assoluti sigleranno i crono indicati dalla FIN. Eventuali ulteriori integrazioni della squadra, sia per la copertura di posti ancora disponibili che per il completamento delle staffette, saranno stabilite a discrezione della Direzione Tecnica.

I campionati italiani di nuoto in vasca corta, in programma dal 12 al 14 novembre, andranno in scena a Riccione. Previsti serie lente e batterie al mattino e le finali nella sessione serale. La copertura televisiva sarà affidata a RaiSport HD, che trasmetterà tutti gli atti conclusivi; in streaming su RaiPlay (finali). OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali su tutto quello che prevede il programma.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2026

Giovedì 12 novembre

Sessione mattutina (batterie e serie lente, orario da definire)

1. 100 dorso uomini

2. 50 dorso donne

3. 400 stile libero uomini

4. 200 stile libero donne

5. 100 rana uomini

6. 100 rana donne

7. 100 farfalla uomini

8. 50 farfalla donne

9. 50 stile libero uomini

10. 1500 stile libero donne

11. 100 misti uomini

12. 100 misti donne

Sessione serale (finali A-B e serie veloci, ore 18:00)

1. 100 dorso uomini

2. 50 dorso donne

3. 400 stile libero uomini

4. 200 stile libero donne

5. 100 rana uomini

6. 100 rana donne

7. 100 farfalla uomini

8. 50 farfalla donne

9. 50 stile libero uomini

10. 1500 stile libero donne

11. 100 misti uomini

12. 100 misti donne

Venerdì 13 novembre

Sessione mattutina (batterie e serie lente, orario da definire)

1. 100 farfalla donne

2. 200 farfalla uomini

3. 100 dorso donne

4. 50 dorso uomini

5. 400 misti donne

6. 400 misti uomini

7. 100 stile libero donne

8. 100 stile libero uomini

9. 50 rana donne

10. 50 rana uomini

11. 800 stile libero donne

12. 800 stile libero uomini

Sessione serale (finali A-B e serie veloci, ore 18:00)

1. 100 farfalla donne

2. 200 farfalla uomini

3. 100 dorso donne

4. 50 dorso uomini

5. 400 misti donne

6. 400 misti uomini

7. 100 stile libero donne

8. 100 stile libero uomini

9. 50 rana donne

10. 50 rana uomini

11. 800 stile libero donne

12. 800 stile libero uomini

Sabato 14 novembre

Sessione mattutina (batterie e serie lente, orario da definire)

1. 50 stile libero donne

2. 200 dorso uomini

3. 200 dorso donne

4. 50 farfalla uomini

5. 200 farfalla donne

6. 200 rana uomini

7. 200 rana donne

8. 200 stile libero uomini

9. 400 stile libero donne

10. 200 misti uomini

11. 200 misti donne

12. 1500 stile libero uomini

Sessione serale (finali A-B e serie veloci, ore 18:00)

1. 50 stile libero donne

2. 200 dorso uomini

3. 200 dorso donne

4. 50 farfalla uomini

5. 200 farfalla donne

6. 200 rana uomini

7. 200 rana donne

8. 200 stile libero uomini

9. 400 stile libero donne

10. 200 misti uomini

11. 200 misti donne

12. 1500 stile libero uomini