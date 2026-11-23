Ci avviciniamo ad ampi passi alla conclusione del mese di novembre e, come al solito, si entra finalmente nella stagione degli sport da budello. Non sarà da meno il bob che, nel corso del prossimo fine settimana, darà il via alla propria Coppa del Mondo. Si inizierà nel weekend del 28-29 novembre nella classica tappa di Altenberg, in Germania, che anticiperà una corposa doppietta austriaca.

Il 5-6 dicembre, infatti, si gareggerà ad Igls-Innsbruck, esattamente dove si replicherà nel fine settimana successivo (12-13 dicembre) con la terza tappa della stagione. A quel punto non sarà ancora tempo di pensare alle vacanze natalizie, dato che il 19-20 dicembre sarà la volta della tappa italiana. Si gareggerà, infatti, sulla pista olimpica di Cortina d’Ampezzo in occasione del quarto appuntamento stagionale.

Si tornerà poi a gareggiare a metà gennaio. Il 16-17 gennaio, infatti, toccherà a Konigssee (Germania), quindi la stagione proseguirà senza soluzioni di continuità. Il 23-24 gennaio la Coppa del Mondo di bob sarà di scena a Sankt Moritz (Svizzera). La penultima tappa sarà a Winterberg (Germania) nel weekend del 30-31 gennaio che avrà valenza anche di Campionato Europeo, prima del gran finale di Sigulda (Lettonia) dove vedremo la ottava ed ultima tappa del campionato.

Ci sarà spazio, poi, per i Campionati Mondiali che prenderanno il palcoscenico dal 15 al 28 febbraio e, anche in questo caso, si disputeranno su un budello che ha ospitato le gare dei Giochi Olimpici Invernali. Stiamo parlando, infatti, di Lillehammer in Norvegia.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BOB E SKELETON 2026-2027

28-29 novembre: Altenberg (Germania) 5-6 dicembre: Innsbruck [1] (Austria) 12-13 dicembre: Innsbruck [2] (Austria) 19-20 dicembre: Cortina d’Ampezzo (Italia) 16-17 gennaio: Königssee (Germania) 23-24 gennaio: St. Moritz (Svizzera) 30-31 gennaio: Winterberg (Germania) valevole anche come Campionato Europeo 6-7 febbraio: Sigulda (Lettonia)

CALENDARIO BOB E SKELETON MONDIALI 2027