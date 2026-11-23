La prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027 è ormai alle porte. Giovedì 26 novembre, a Kontiolahti, in Finlandia, prenderà ufficialmente il via la nuova stagione del massimo circuito internazionale, con gli uomini impegnati nell’individuale. Ventiquattro ore più tardi, venerdì 27 novembre, toccherà invece alle donne inaugurare il proprio cammino, affrontando la medesima distanza. Sarà il primo appuntamento di un inverno che accompagnerà atleti e atlete fino al 21 marzo 2027, quando la tradizionale conclusione di Oslo, in Norvegia, metterà la parola fine alla stagione.

Il calendario si articolerà complessivamente su dieci località, una in più rispetto alla consueta configurazione, ma senza alcun incremento del numero complessivo di competizioni. Per ampliare il ventaglio delle sedi coinvolte, gli organizzatori hanno infatti scelto di distribuire diversamente gli appuntamenti, suddividendo alcune tappe e assegnando le gare a località differenti.

Rispetto all’edizione 2025-2026, il programma presenta diversi cambiamenti nella distribuzione degli eventi. Il più significativo riguarda proprio Kontiolahti, che abbandona la tradizionale collocazione di marzo per diventare teatro dell’esordio stagionale. Movimento opposto per Östersund, che si sposterà verso la parte conclusiva dell’inverno. Anche Oberhof subirà una variazione importante: la località tedesca, solitamente protagonista a inizio gennaio, ospiterà le gare in un’insolita finestra a marzo.

Tra gli elementi di maggiore interesse figura inoltre il ritorno di Pokljuka, inserita nel programma con un appuntamento ridotto immediatamente dopo le festività di Capodanno. Anterselva, reduce dall’esperienza olimpica, ritroverà invece il proprio spazio nel circuito a metà gennaio. La località altoatesina accoglierà la Coppa del Mondo dal 14 al 17 gennaio, riportando il grande biathlon sulle piste che hanno ospitato le competizioni a cinque cerchi.

Nel corso della stagione ci sarà spazio anche per i Mondiali, in programma a Otepää, in Estonia, dal 10 al 21 febbraio. La rassegna iridata rappresenterà uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno, pur non contribuendo alla classifica generale della Coppa del Mondo, dal momento che le medaglie mondiali verranno assegnate indipendentemente dalla graduatoria del circuito.

Si prospetta dunque una stagione caratterizzata da una diversa organizzazione geografica degli appuntamenti e da alcuni spostamenti significativi rispetto al recente passato. Di seguito, il calendario completo della Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027, con tutte le sedi e le date delle competizioni:

CALENDARIO BIATHLON 2026-2027

Tappa 1 – KONTIOLAHTI (Finlandia)

26 novembre – Individuale M

27 novembre – Individuale F

28 novembre – Single Mixed

28 novembre – Staffetta Mista

29 novembre – Sprint M

29 novembre – Sprint F

Tappa 2 – HOCHFILZEN (Austria)

4 dicembre – Sprint F

4 dicembre – Sprint M

5 dicembre – Inseguimento F

5 dicembre – Inseguimento M

6 dicembre – Staffetta F

6 dicembre – Staffetta M

Tappa 3 – LE GRAND BORNAND (Francia)

10 dicembre – Sprint F

11 dicembre – Sprint M

12 dicembre – Inseguimento F

12 dicembre – Inseguimento M

13 dicembre – Mass Start F

13 dicembre – Mass Start M

Tappa 4 – POKLJUKA (Slovenia)

2 gennaio – Sprint F

2 gennaio – Sprint M

3 gennaio – Staffetta M

3 gennaio – Staffetta F

Tappa 5 – RUHPOLDING (Germania)

6 gennaio – Staffetta F

7 gennaio – Staffetta M

8 gennaio – Sprint F

9 gennaio – Sprint M

10 gennaio – Inseguimento F

10 gennaio – Inseguimento M

Tappa 6 – ANTERSELVA (Italia)

14 gennaio – Individuale M

15 gennaio – Individuale F

16 gennaio – Single Mixed

16 gennaio – Staffetta Mista

17 gennaio – Mass Start M

17 gennaio – Mass Start F

Tappa 7 – NOVE MESTO (Cechia)

21 gennaio – Sprint F

22 gennaio – Sprint M

23 gennaio – Mass Start F

24 gennaio – Staffetta M

25 gennaio – Staffetta F

25 gennaio – Mass Start M

Tappa 8 – OBERHOF (Germania)

4 marzo – Sprint M

5 marzo – Sprint F

6 marzo – Inseguimento M

6 marzo – Inseguimento F

7 marzo – Staffetta M

7 marzo – Staffetta F

TAPPA 9 – ÖSTERSUND (Svezia)

11 marzo – Individuale F

12 marzo – Individuale M

13 marzo – Single Mixed

13 marzo – Staffetta Mista

14 marzo – Mass Start F

15 marzo – Mass Start M

TAPPA 10 – OSLO (Norvegia)

18 marzo – Sprint M

19 marzo – Sprint F

20 marzo – Inseguimento M

20 marzo – Inseguimento F

21 marzo – Mass Start M

21 marzo – Mass Start F

MONDIALI OTEPÄÄ 2027

10 febbraio, Staffetta Mista

12 febbraio, Sprint Maschile

13 febbraio, Sprint Femminile

14 febbraio, Inseguimento Maschile

14 febbraio, Inseguimento Femminile

16 febbraio, Single Mixed

17 febbraio, Individuale Maschile

18 febbraio, Individuale Femminile

19 febbraio, Staffetta Maschile

20 febbraio, Staffetta Femminile

21 febbraio, Mass start Maschile

21 febbraio, Mass start Femminile