Calendario ATP Finals 2026: orari, tv, programma, streaming. Si gioca a Torino

Il Pala Alpitour di Torino ospiterà, da domenica 15 a domenica 22 novembre, le Nitto ATP Finals 2026 di tennis: i primi 8 classificati della Race to Turin, che si è chiusa domenica 8, sia in singolare che in doppio, si affronteranno nell’ultimo torneo stagionale.

A Torino saranno in palio 1500 punti per il ranking ATP, sia in singolare che in doppio, e l’Italia sarà rappresentata da Flavio Cobolli, che sarà in terza fascia in sede di sorteggio in singolare e da Simone Bolelli/Andrea Vavassori, i quali saranno inseriti in terza fascia in doppio.

La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2026 di tennis sarà fruibile su Sky Sport e Mediaset (palinsesti da definire), mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go, NOW e Mediaset Infinity (palinsesti da definire), infine la Diretta Live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2026

Domenica 15 novembre

Round robin – Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Lunedì 16 novembre

Round robin – Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Martedì 17 novembre

Round robin – Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Mercoledì 18 novembre

Round robin – Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Giovedì 19 novembre

Round robin – Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Venerdì 20 novembre

Round robin – Dalle ore 11.30

Doppio

Non prima delle 14.00

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Sabato 21 novembre

Semifinali – Dalle ore 12.00

Doppio

Non prima delle 14.30

Singolare

Non prima delle 18.00

Doppio

Non prima delle 20.30

Singolare

Domenica 22 novembre

Finali – Dalle ore 15.00

Doppio

Non prima delle 18.00

Singolare

PROGRAMMA ATP FINALS 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro su Mediaset (palinsesti da definire).

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, in chiaro su Mediaset Infinity (palinsesti da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport.