Calendario A1 volley femminile oggi: orari partite 11 novembre, canali tv, streaming

La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ha vinto tutti i 21 set giocati in campionato. A mettere alla prova la serie delle campionesse d’Italia sarà la Igor Gorgonzola Novara, che le ospita mercoledì 11 novembre alle 20.30 al Pala Igor nel confronto più atteso dell’ottava giornata di Serie A1 femminile. Le piemontesi hanno in Tatiana Tolok, 31 punti a Cuneo, una soluzione anche sui palloni più difficili. Per farla rendere contro un muro che ha firmato 13 punti con Macerata, però, Carlotta Cambi dovrà tenere in gioco Bonifacio e le altre centrali, aprendo spazio anche a Grobelna. La battuta di casa può fare il resto: togliere il primo tempo alle venete significa ridurre le possibilità di alternare Haak e le schiacciatrici.

A quota 21 con le campionesse d’Italia c’è la Numia Vero Volley Milano, che mercoledì alle 20.30 all’Allianz Cloud di Milano riceve la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Sei ace e undici muri contro Scandicci spiegano il compito delle ospiti: tenere Valentina Bartolucci abbastanza vicina alla rete da poter chiamare in causa Olivotto e distribuire il gioco tra Mihaljević, Novosel e Nardelli. Se la ricezione salta, Milano può preparare il muro sulle palle alte e affidare a Egonu il contrattacco.

Un punto separa le due inseguitrici più vicine. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 difende il terzo posto mercoledì alle 20.30 al Pala BigMat di Firenze contro Il Bisonte Firenze. Le toscane, autrici di 12 muri a Latisana, possono sfruttare quel fondamentale se il servizio toglierà a Sarah van Aalen i primi tempi di Lubian e Akrari. Con la ricezione in ordine, invece, le piemontesi hanno modo di alternare il centro a Németh e Nervini. A Firenze servirà anche alleggerire il carico di Bianca Cugno, coinvolgendo le bande quando il muro ospite si stringe sull’opposta.

Alla stessa ora, mercoledì alle 20.30 all’E-Work Biella Forum di Biella, la Laica Cioccolato Uyba ospita la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. La sfida si gioca soprattutto sul rapporto tra il muro lombardo, 12 punti a Cervia, e la ricezione marchigiana, positiva al 75% contro Chieri. Busto può fare valere il proprio vantaggio a rete se riesce a indirizzare la distribuzione ospite verso Bici. Dall’altra parte Nanami Seki dovrà coinvolgere le centrali per concedere a Wada e Grozer più spazio sulle fasce. La prima battuta del turno si gioca mercoledì alle 20.00 al Fontescodella di Macerata, dove la Cbf Balducci Hr Macerata può agganciare la Cda Volley Talmassons Fvg con una vittoria da tre punti. La priorità delle marchigiane è limitare Giorgia Frosini, reduce da 22 punti con il 56% in attacco. Per riuscirci servirà mettere pressione alla ricezione friulana, così da ridurre le alternative di Francesca Scola. In attacco, il coinvolgimento di Farriol e Mazzaro può evitare che Decortes debba affrontare troppo spesso un muro già schierato.

A Cervia, mercoledì alle 20.30 al Palasport di Cervia, l’Omag Consolini Volley 1907 affronta la Savino Del Bene Scandicci. Le toscane devono ritrovare efficacia in attacco: contro Milano il 71% di ricezione positiva si è tradotto in appena il 38% di palloni messi a terra. Il gioco al centro con Aleksić e Nwakalor può dare a Ognjenović più spazio per servire Van Ryk e Skinner. Le romagnole, dal canto loro, hanno bisogno di coinvolgere Jehlárová e trovare punti da posto due per evitare che il muro ospite si concentri su Bracchi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di mercoledì 11 novembre della ottava giornata di A1 femminile.

CALENDARIO AI FEMMINILE VOLLEY OGGI

Mercoledì 11 novembre

Ore 20.00 – Cbf Balducci Hr Macerata vs Cda Volley Talmassons Fvg – Diretta streaming su DAZN e in chiaro sul canale YouTube della Lega Volley Femminile

Ore 20.30 – Il Bisonte Firenze vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su DAZN e in chiaro sul canale YouTube della Lega Volley Femminile

Ore 20.30 – Numia Vero Volley Milano vs Banca Valsabbina Millenium Brescia – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.30 – Laica Cioccolato Uyba vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.30 – Omag Consolini Volley 1907 vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su DAZN e in chiaro sul canale YouTube della Lega Volley Femminile

Ore 20.30 – Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Diretta TV su Rai Sport, diretta streaming su DAZN e RaiPlay