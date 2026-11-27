Nell’anticipo della 13ma giornata della Serie A 2026-2027 di calcio si chiude a reti inviolate la sfida tra Venezia e Bologna, che non riescono a farsi male e pareggiano per 0-0. I padroni di casa salgono a quota 7 e lasciano l’ultimo posto in classifica, mentre i felsinei sono ora soli in ottava posizione a quota 19.

Nel primo tempo al quarto d’ora il Venezia va in gol con Halhal, bravo a raccogliere il cross di Hainaut, ma dopo una lunga revisione al VAR il direttore di gara annulla la rete. Al 38′ occasione per il Bologna, con Theate che si smarca bene in area su azione d’angolo, ma la sua incornata è parata dal portiere avversario. Al 42′ ancora Venezia pericoloso, con Yeboah, che dall’interno dell’area chiama al grande intervento Skorupski, che si rifugia in angolo. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa al 51′ Casale colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma Stankovic si fa trovare pronto, invece al 65′ è il Venezia con Hainaut a rendersi pericoloso, sempre su azione nata da un piazzato, ma l’incornata scheggia il palo ed esce dallo specchio. Nel finale duplice occasione per il Bologna, che al minuto 87, prima con Pobega e poi con Piccoli, sfiora il gol, ma Stankovic si supera per due volte e salva il risultato: finisce 0-0.