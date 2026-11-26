Serata perfetta per il calcio italiano: tre partite, tre partenze in salita, tre successi. Juventus, Milan e Atalanta rispondono presente nei loro impegni in Europa League e Conference League.

All’Allianz Stadium il match contro l’Omonia non si mette nel migliore dei modi per gli uomini di Luciano Spalletti, quando Satka punisce la difesa bianconera e porta avanti i ciprioti. Ma la Juve non si scompone: la reazione è immediata e porta la firma di Cambiaso, che al 37′ ristabilisce la parità. Il sorpasso arriva al 43′ con Ekhator, un colpo che spacca la partita e lancia i bianconeri verso l’intervallo con l’inerzia dalla propria parte.

Nella ripresa la compagine ospite non ha più benzina né idee, e la Juve ne approfitta con una gestione da squadra che sa quello che vuole. Conceição e Boga chiudono i conti e trasformano la rimonta in goleada. Il 4-1 vale la conferma dell’imbattibilità nella fase a campionato e il secondo posto solitario a quota 13 punti, gli stessi del Ferencváros ma con una migliore differenza reti. Il Bournemouth capolista è a sole due lunghezze, e la qualificazione diretta agli ottavi, che evita lo scoglio dei playoff, è ormai una prospettiva concreta.

Se la Vecchia Signora ha rimesso a posto la partita, il Milan ha dovuto riscriverla da capo. Il primo tempo è una condanna: un’autorete sfortunata di Maignan porta avanti i greci, e a freddo, in avvio di ripresa, arriva il raddoppio di Jota Silva. Sotto di due gol in trasferta, la serata sembra segnata.

Dal 56′ in poi, invece, cambia tutto. Hutchinson accorcia e riapre i giochi, Cisse al 63′ firma il pari, Pulisic al 71′ completa il sorpasso con la qualità del leader. Il sigillo è di Diego Moreira, che in pieno recupero fissa il 2-4 definitivo. Tre punti pesantissimi in una classifica che finora era stata avara: il Milan sale a quota 6 e si dà una scossa in ambito continentale.

Venendo alla Dea, quella di Banja Luka è forse la rimonta più sofferta. L’approccio della formazione orobica è traumatico: Juricic e Matej colpiscono nella prima mezz’ora e mandano il Borac sul 2-0, con un’Atalanta spaesata e sotto di due reti. Ma nella ripresa i nerazzurri tirano fuori l’orgoglio. Il recupero è favorito anche dalla doppia inferiorità numerica dei padroni di casa nel finale, e la squadra bergamasca ne approfitta per completare l’aggancio. Poi arriva il colpo di scena: al 93′ Zappacosta firma il gol del definitivo 2-3, che regala il successo a una Dea mai doma. Con questa vittoria esterna la squadra nerazzurra sale a 7 punti dopo quattro giornate.