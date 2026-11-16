Il commissario tecnico dell’Italia Under 21 di calcio, Silvio Baldini, parla ai microfoni di Rai 2 HD al termine dell’amichevole giocata a Livorno e pareggiata dagli azzurrini contro i pari età del Belgio, elogiando i propri giocatori per la determinazione mostrata nella ricerca del gol del 2-2 dopo essere passati in svantaggio.

Il CT degli azzurrini elogia i suoi ragazzi: “I ragazzi dimostrano che il gruppo è fatto di persone che non si arrendono, che sanno soffrire, abbiamo trovato un avversario tosto, un avversario che ci ha messo in difficoltà, che poteva anche farci più male di quello che ci ha fatto, però la capacità di non mollare, la voglia di stare sul pezzo di ognuno, sono le nostre vittorie, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Nel calcio ci sono dei momenti in cui trovi anche avversari bravi, però se lavoriamo in questa maniera possiamo sempre crescere“.

L’analisi del match e le chiavi tattiche: “Loro sapevano come andavamo a prenderli, hanno un portiere bravo, che se non gli metti pressione come giocatore poi la palla la mette dove vuole, ed infatti come gli abbiamo messo pressione ha sbagliato un rinvio abbiamo rubato la palla e siamo andati a fare gol, ma se stai lì a guardare te la mette in un punto dove poi sono loro che ci vengono a prendere. Bravi ai miei giocatori, perché in questa sofferenza, fare questo risultato, vuol dire che hanno un grande cuore“.

L’importanza del gruppo: “Sono ragazzi speciali, sono ragazzi che hanno un cuore grandissimo, ognuno è disposto a soffrire per l’altro. Anche queste piccole scaramucce, che mi danno molto fastidio, perché il calcio non è uno sport come il pugilato, è uno sport diverso, e queste cose non mi piacciono, però hanno dimostrato quanto siano compatti, come si vogliono bene, ognuno va a difendere l’altro, anche in maniera sbagliata, che io non condivido, però questo spirito si nota“.