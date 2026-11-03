Calcio
Calcio, serata agrodolce per l’Italia in Champions League. Inter a valanga sul Feyenoord, Roma ribaltata dal Man United
Si chiude con un bilancio in chiaroscuro per l’Italia la serata che ha aperto il programma del quarto turno della regular season della Champions League 2026-2027 di calcio maschile. Da un doppio successo esterno quasi in cassaforte si è passati nel finale ad un bottino agrodolce di una vittoria ed una sconfitta per le due squadre italiane impegnate oggi nella massima competizione europea per club.
Ottima prestazione e bella reazione d’orgoglio pochi giorni dopo la batosta nel derby per l’Inter di Cristian Chivu, che espugna il De Kuip di Rotterdam rifilando un netto 3-0 agli olandesi del Feyenoord grazie alle reti firmate nel primo tempo da Bisseck e Pio Esposito e nella ripresa da Zielinski. Secondo successo consecutivo nel torneo per i nerazzurri, che salgono a quota 6 punti e restano in corsa per un possibile accesso diretto agli ottavi.
Epilogo amaro all’Old Trafford per la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha sfiorato l’impresa portandosi addirittura sul 2-0 dopo 17 minuti (gol di Soulè e poi Malen su rigore) prima di subire la rimonta del Manchester United fino al 3-2 conclusivo con il rigore trasformato da Fernandes e la doppietta di Cunha tra l’83’ e l’86’. I giallorossi perdono così un’occasione d’oro e restano fermi a 4 punti, vedendo forse sfumare le residue speranze di chiudere la League Phase nella top8 e qualificarsi direttamente agli ottavi.