La domenica della 13ª giornata di Serie A ha regalato diverse sorprese, culminate nel clamoroso 3-0 con cui il Como ha travolto la Juventus nel posticipo serale. Al Sinigaglia la gara si è messa subito in discesa per i lariani, rimasti in superiorità numerica dopo appena cinque minuti per l’espulsione diretta di Kolo Muani.

Da lì in avanti il Como ha preso in mano il gioco, sbloccando il risultato nel recupero del primo tempo con Nico Paz e chiudendo i conti nella ripresa grazie alla doppietta di Douvikas. Una sconfitta pesante per i bianconeri di Luciano Spalletti, apparsi in grande difficoltà per tutto l’incontro.

Nel pomeriggio, invece, la Roma di Gian Piero Gasperini ha risposto presente nella corsa al vertice travolgendo il Monza per 4-0 all’Olimpico. I giallorossi hanno chiuso la pratica già nei primi quarantacinque minuti con la rete di Malen — poi costretto a uscire all’intervallo per un problema alla caviglia — e la doppietta di un ispirato Soulé, prima del sigillo finale firmato da Castro nel recupero. Con questo successo la Roma sale a 33 punti e resta in scia alla Lazio capolista, distante appena due lunghezze.

Non è riuscito a tenere lo stesso passo il Napoli di Massimiliano Allegri, bloccato sullo 0-0 al Mapei Stadium da un Sassuolo ben organizzato, lasciando così per strada due punti importanti. La giornata si era aperta all’ora di pranzo con il successo interno dell’Udinese sulla Fiorentina: al Bluenergy Stadium è bastato un gol di Lovric dopo nove minuti per regalare ai friulani tre punti preziosi in chiave salvezza.

Il quadro della giornata si completerà lunedì sera con gli ultimi due posticipi, Lecce–Atalanta alle 18:30 e Cagliari–Milan alle 20:45, che definiranno la classifica prima della prossima sosta.