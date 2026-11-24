Cambia nuovamente il nome del vincitore, a distanza di dieci mesi dalla finale, dell’ultima edizione della Coppa d’Africa andata in scena tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha infatti riassegnato in maniera unanime al Senegal il titolo continentale, ribaltando la decisione che aveva attribuito al Marocco il trofeo a tavolino.

Il 17 marzo, quasi due mesi dopo il match contestato del 18 gennaio, la commissione d’appello della Confederazione Africana di Calcio aveva revocato infatti il successo ottenuto sul campo dai Leoni della Teranga assegnandolo al Marocco, dopo una finale segnata da vari incidenti ed episodi controversi. A quel punto il Senegal aveva presentato ricorso al Tas, raggiungendo quest’oggi il risultato sperato.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha stabilito che l’arbitro non aveva commesso alcun errore nell’ordinare la ripresa del gioco dopo gli incidenti. La sentenza di primo grado aveva solo comminato sanzioni disciplinari, mentre in appello era arrivato il ko a tavolino del Senegal, reo di aver “abbandonato il campo prima della fine prevista della partita senza il permesso dell’arbitro“.

La decisione del Tas riassegna dunque la Coppa al Senegal, ma il Marocco potrebbe ancora ricorrere alla Corte federale svizzera, che non si pronuncia sul merito ma interviene sulle questioni procedurali.