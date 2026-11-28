Calcio
Calcio, Lazio ed Inter vincono negli anticipi della Serie A. Vola anche il Frosinone
Gli anticipi del sabato della 13ma giornata della Serie A 2026-2027 di calcio portano in dote i successi della Lazio, che si assicura di restare in testa alla classifica in solitaria, dell’Inter, che resta a -3 dai biancocelesti, e del Frosinone, che sale, almeno momentaneamente, al sesto posto.
La Lazio passa per 1-2 in casa del Torino: l’uno-due mortifero dei biancocelesti arriva a fine primo tempo. Al 42′ ospiti in vantaggio con Provstgaard, mentre al 44′ c’è il raddoppio di Isaksen. Nella ripresa i granata accorciano al 62′ con Adams, ma poi non riescono a riequilibrare il match.
L’Inter travolge il malcapitato Genoa con un perentorio 4-0: basta il primo tempo ai nerazzurri per mettere in cassaforte il successo. Vantaggio di Lautaro Martinez al 29′, poi è Thuram a firmare il raddoppio al 40′. Al 44′ viene annullato un gol a Dimarco per fuorigioco, ma in pieno recupero Sucic su rigore cala il tris. Nella ripresa Thuram al 54′ trova il gol del 4-0 e chiude definitivamente la contesa.
Il Frosinone regola il Parma con un netto 3-0: il mattatore è Bobcek, autore di una tripletta nella ripresa. Dopo una prima frazione chiusa a reti inviolate, infatti, nel secondo tempo i padroni di casa passano in vantaggio al 55′ grazie all’attaccante slovacco, che si ripete al 61′, firmando il raddoppio. Al 79′ arriva il tris del 25enne, che si porta a casa il pallone e poi si gode la standing ovation del pubblico, concessagli da mister Alvini, che lo sostituisce al minuto 82.