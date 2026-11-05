Calcio: Juventus con brividi, Milan sconfitto in Europa League. In Conference League pari dell’Atalanta

Nella notte italiana del calcio europeo dedicata all’Europa League e alla Conference League ci sono proprio tutti i risultati possibili e immaginabili. In particolare, in Europa League alla vittoria (con brivido) della Juventus ad Alkmaar corrisponde la brutta sconfitta del Milan contro il Ferencvaros. In Conference League, invece, pari dell’Atalanta contro il Kairal Almaty.

La Juventus, in un modo o nell’altro, riesce a vincere sull’AZ Alkmaar per 1-2 e a trovare, quasi certamente, la fase a eliminazione diretta con una pesante ipoteca sugli ottavi. I bianconeri passano in vantaggio al 19′ con Kolo Muani che salta De Wit, poi da destra serve Koopmeiners, che trova l’angolo per realizzare. Al 37′ il raddoppio, di nuovo con Kolo Muani protagonista, stavolta con un triangolo compiuto assieme a Woltemade: il francese tira al volo e De Busser non può fare nulla. Più volte sia l’AZ che la Juventus cercano di realizzare, ovviamente per gli opposti motivi, ma alla fine ad andare a segno sono i padroni di casa. Accade all’88’ con Oufkir che dalla destra riesce a servire Dijkstra, il quale a sua volta trova Meerdink il quale batte Vicario da posizione centrale. Al 91′ ci sarebbe il pari degli olandesi, ma la rete di Hoedt viene vanificata dal fuorigioco di Meerdink che annulla di fatto l’azione. Nei fatti la Juventus si salva così.

Per il Milan, a San Siro, arriva una sconfitta ben più che brutta contro il Ferencvaros. Gli ungheresi passano per 0-2, ma potrebbero anche avere un divario più ampio per quanto visto in campo. Dopo ripetute occasioni nel primo tempo, al 52′ i magiari passano avanti con un’incomprensione tra De Winter e Torriani che viene colta da Zachariassen, che serve Joseph per lo 0-1. Il raddoppio è propiziato da un contropiede che viene concluso ancora dalla coppia Zachariassen-Joseph. Al 77′ espulso Bamidele per uso decisamente eccessivo dei gomiti su Gila. Il Ferencvaros resta così a punteggio pieno, il Milan a 3 punti e ad ora pure dalla zona del 24° posto.

In Conference League, invece, pareggio dell’Atalanta per 1-1 con i kazaki del Kairat Almaty. Dopo un primo tempo senza reti, ma con i padroni di casa particolarmente attivi, è il Kairat a passare in vantaggio al 52′ con Gual che, a conclusione di un contropiede, riesce a beffare la difesa nerazzurra e a battere Carnesecchi. L’Atalanta assalta in maniera piuttosto convincente, anche se più volte il Kairat si fa vedere in avanti, e alla fine trova l’1-1 con Krstovic che da corner riesce a girare sul secondo palo.