Calcio, il Venezia piega l’Udinese nell’anticipo di Serie A

Nell’anticipo dell’undicesima giornata della Serie A 2026-2027 di calcio arriva il successo del Venezia, che piega l’Udinese per 2-1 e sale a quota 6, scavalcando proprio i friulani, fermi a quota 5 ed ora sul fondo della classifica.

Nel primo tempo le emozioni latitano, così si arriva all’intervallo su uno scialbo 0-0, mentre nella ripresa la partita si infiamma immediatamente: al 53′ Basic porta in vantaggio i lagunari, ma gli ospiti riescono subito a riequilibrare il match grazie all’autogol di Moreno al 57′.

Il Venezia, però, torna subito in vantaggio: al 65′ Kike Perez firma il 2-1 e riporta i veneti avanti. La successiva girandola di cambi non sortisce effetti per i friulani e così i lagunari difendono il minimo margine e centrano la seconda vittoria stagionale.