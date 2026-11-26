Si è chiuso al Sava Congress Center di Belgrado il sorteggio della fase finale degli Europei Under 21 del 2027, in programma la prossima estate tra Albania e Serbia, dal 16 giugno al 3 luglio. Sedici squadre saranno divise in quattro gironi da quattro: in ciascun raggruppamento ci si affronta in un girone all’italiana, con sei partite complessive e tre giornate per squadra. Passano ai quarti di finale le prime due classificate, poi si procede a eliminazione diretta fino alla finale.

Per l’Italia di Silvio Baldini, arrivata in seconda fascia dopo aver dominato il proprio girone di qualificazione, il verdetto dell’urna è quello del Gruppo B, un raggruppamento di difficoltà medio-alta. L’ostacolo più alto si chiama Spagna, testa di serie numero uno e vera corazzata del torneo.

A completare il quadro ci sono i padroni di casa dell’Albania, che potranno contare sulla spinta del pubblico, e la Finlandia, approdata alla fase finale passando dagli spareggi. Agli azzurrini servirà dunque un posto tra le prime due per proseguire il cammino, e ogni punto lasciato per strada rischia di pesare nella corsa al passaggio del turno.

La posta in palio è alta. C’è un trofeo continentale che in casa Italia manca dal 2004, ma c’è anche un traguardo che va oltre la competizione: il torneo assegnerà infatti tre pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, il che rende ogni gara ancora più pesante in chiave futura.

Staccano il biglietto per i Giochi le due squadre che raggiungono la finale, più la vincitrice dell’eventuale spareggio per il terzo posto (o la migliore semifinalista secondo i criteri UEFA). L’Inghilterra non può partecipare autonomamente alla rassegna a Cinque Cerchi (dove compete sotto la bandiera della Gran Bretagna). Se gli inglesi dovessero arrivare in semifinale o in finale, il loro posto verrebbe riassegnato alla squadra successiva in graduatoria.

Nel Gruppo A, il sorteggio ha confezionato un vero e proprio girone di ferro. I citati campioni in carica dell’Inghilterra dovranno vedersela subito con la Francia e con i padroni di casa della Serbia, a cui si aggiunge la Polonia. Completano il quadro il Gruppo C, con Portogallo, Croazia, Grecia e Cechia, e il Gruppo D, che vede riuniti Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Belgio.

Ricapitolando la composizione dei gruppi:

Gruppo A: Serbia, Inghilterra, Francia, Polonia

Gruppo B: Albania, Spagna, Italia, Finlandia

Gruppo C: Portogallo, Croazia, Grecia, Repubblica Ceca

Gruppo D: Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Belgio