Calcio
Calcio, il Monza travolge la Fiorentina nel posticipo di Serie A
Nel posticipo della 12ma giornata della Serie A 2026-2027 di calcio, arriva la netta affermazione del Monza, che supera e scavalca in classifica la Fiorentina, sconfitta per 3-0. I brianzoli si portano a quota 10 ed occupano il 14° posto in coabitazione col Lecce, mentre i viola restano a 9 e scivolano in 16ma posizione.
Nel primo tempo parte meglio la Fiorentina, pericolosa al 6′ con Oulai ed al 21′ con Jimenez, ma in entrambi i casi Thiam sventa il pericolo. Al 36′ si fa vedere il Monza, che con Birindelli fa entrare in partita anche De Gea. Al 42′ gli ospiti tornano a farsi pericolosi con Joao Mario, ma Thiam dice ancora no, poi proprio al 45′ viene accordato un rigore al Monza: Varela va sul dischetto e batte imparabilmente De Gea. Si va al riposo sull’1-0.
Nella ripresa è ancora la Fiorentina a partire col piede giusto: i viola reclamano un rigore al 50′ per fallo su Mastantuono, ma non vengono accontentati, poi al 51′ Njie impegna Thiam. Sul capovolgimento di fronte, però, il Monza raddoppia: Pessina serve Varela, che di tacco trafigge ancora De Gea. E’ il colpo del ko: al 59′ arriva il tris dei brianzoli con Robinson, che grazie ad una gran conclusione dal limite sigla la rete del 3-0. Game over.