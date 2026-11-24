Il quinto round della fase campionato della Champions League 2026-2027 di calcio maschile si è aperto quest’oggi con lo svolgimento di nove delle diciotto partite previste, in cui erano impegnate anche due squadre italiane. Il bilancio odierno è sicuramente positivo in chiave azzurra, grazie alla vittoria casalinga del Como e anche al prestigioso pareggio del Napoli a Manchester.

Partiamo però dal nuovo successo europeo del Como, che batte anche i greci dell’AEK Atene per 1-0 con il gol firmato da Luis Milla al 57′ (dopo che Da Cunha aveva sbagliato un rigore nel primo tempo) e fa un altro passo avanti verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione continentale. I lariani salgono infatti a quota 12 punti (quattro vittorie ed una sconfitta) in terza piazza provvisoria nella generale, a -3 dalla capolista Real Madrid.

Risultato incoraggiante per il Napoli di Massimiliano Allegri, che sfiora addirittura il colpaccio all’Etihad Stadium ma viene ripreso due volte dal Manchester City di Haaland dovendosi accontentare del pareggio con lo score di 2-2 (gol di Hojlund e Lang per i partenopei, reti di Bouaddi e Cherki per i Cityzens). De Bruyne e compagni restano così in scia alla zona playoff con 4 punti in cinque gare.

Nelle altre sfide del martedì sono arrivate le vittorie di Real Madrid (5-1 sul PSV), Betis Siviglia (2-0 a casa dello Slovan Bratislava), Lipsia (3-1 sul Lens), Porto (1-0 in Olanda contro il Feyenoord), Galatasaray (1-0 sull’Aston Villa) e Bodo/Glimt (1-0 sul LASK Linz) oltre al pareggio per 1-1 tra Arsenal e Borussia Dortmund.