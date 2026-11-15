Calcio, i convocati di Mancini per il Belgio. Fiducia a Cisse e Liberati, escluso Sebastiano Esposito

Nel Girone 1 della Lega A della Nations League 2026-2027 di calcio, questa sera gli azzurri faranno visita al Belgio alle ore 20.45: gli azzurri avranno a disposizione due risultati su tre per ottenere la qualificazione ai quarti di finale.

Vincendo in Belgio l’Italia sarà certa del primo posto, mentre con un pareggio avrà comunque staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta, ma per il primato i transalpini non dovranno battere gli anatolici. L’Italia potrebbe qualificarsi anche in caso di sconfitta, a patto che la Francia perda contemporaneamente in casa con la Turchia.

Il CT dell’Italia, Roberto Mancini, ha scelto i 23 azzurri che verranno inseriti nella distinta di gara: per il centrocampo il tecnico degli azzurri potrà contare su Alphadjo Cissé e Mattia Liberali, mentre in attacco non ci sarà Sebastiano Esposito, che si accomoda dunque in tribuma.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER IL MATCH IN BELGIO

Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario.

Difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini.

Centrocampisti: Nicolò Barella, Alphadjo Cissé, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali.

Attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara.