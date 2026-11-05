Calcio: i convocati dell’Italia per le sfide con Francia e Belgio in Nations League. In quattro alla prima chiamata, torna Zaniolo

Roberto Mancini ha diramato la rosa dei 31 convocati che si giocheranno la possibilità di disputare con la maglia dell’Italia il doppio impegno di Nations League del 12 novembre contro la Francia a Milano e del 15 novembre contro il Belgio a Bruxelles. L’obiettivo è di arrivare nei primi due posti al fine di poter disputare i quarti di finale.

Questi i nomi dei chiamati:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).

Per quanto riguarda Zaniolo e Palestra si tratta di un ritorno, dal momento che erano stati assenti nelle partite giocate a settembre e ottobre contro Belgio, Turchia (due volte) e Francia. Torneranno in una situazione nella quale, a Milano, la situazione di vendita biglietti per Italia-Francia procede molto bene: 57.000 venduti, altri 3.000 messi a disposizione.

Sono quattro gli esordienti: Riccardo Cassano (2009, Como), Simone Lontani (2008, Parma), Alphadjo Cisse (2006, Milan), Mattia Liberali (2007, Como). Di questi, Cassano e Lontani saranno poi restituiti alle Nazionali Under 18 e Under 19 rispettivamente visti gli impegni in un caso nei Mondiali di Qatar al via il 19 novembre e nell’altro nelle qualificazioni agli Europei di scena nelle Marche dall’11 al 17 novembre. Resteranno in rosa Cisse e Liberali.

Sono 42 i precedenti con la Francia, prima avversaria della storia d’Italia: 19 vittorie, 12 sconfitte e 11 pareggi il bilancio. 27 invece le sfide con il Belgio, con un bilancio di 17-5-5.