Il Girone 2 della Lega A della Nations League 2026-2027 di calcio vede ribaltarsi le proprie gerarchie nell’ultimo turno: la Germania travolge i Paesi Bassi per 5-0, mentre la Grecia batte per 1-0 la Serbia, e così si concretizza un arrivo a tre a quota 11 punti. La classifica avulsa premia i teutonici, primi davanti ai neerlandesi, secondi, mentre gli ellenici terminano al terzo posto, ma almeno evitano gli spareggi retrocessione, che invece dovrà disputare la Serbia, dato che per miglior differenza reti nei confronti di Turchia e Cechia i balcanici evitano la retrocessione diretta.

In Lega B, invece, nel Girone 1, la Svizzera, pur essendo già certa della promozione in Lega A, travolge la Scozia, sconfitta per 4-0, mentre la Slovenia disputerà gli spareggi promozione, conquistando il secondo posto senza dover attendere il risultato degli scozzesi, grazie al successo per 0-3 in casa della Macedonia del Nord, che invece dovrà giocare gli spareggi per non retrocedere il Lega C.

In Lega C, nel Girone 3, la Slovacchia, già promossa in Lega B, pareggia per 2-2 in Kazakistan, mentre le Isole Far Oer piegano per 1-0 la Moldavia e la scavalcano al secondo posto, guadagnandosi il diritto di disputare gli spareggi per la promozione in Lega B. Nel Girone 4, invece, non ci sono sorprese, con l’Islanda che vince per 3-0 sul Lussemburgo e festeggia così la promozione, conservando 2 punti di vantaggio sull’Estonia, che supera per 2-1 la Bulgaria e dovrà disputare gli spareggi per la Lega B.

In Lega D, dove tutte le partecipanti a partire dalla prossima edizione giocheranno in Lega C per la riforma della Nations League, nel Girone 1 Gibilterra blocca Malta sull’1-1, mentre nel Girone 2 arriva il successo della Lituania, che supera il Liechtenstein per 2-1.