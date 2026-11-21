In archivio i primi due incontri dell’ottava giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Il massimo torneo nazionale ha aperto il proprio programma nel weekend con una doppia sfida nella quale il fattore campo si è rivelato decisivo. Entrambe le formazioni di casa, infatti, sono riuscite a conquistare l’intera posta in palio.

Il Parma ha fatto valere il proprio fortino emiliano, imponendosi sul Napoli con un gol per tempo. A sbloccare il risultato, al 41′, è stata la danese Signe Sondergaard, mentre il raddoppio è arrivato al 6′ della ripresa grazie a Gaia Distefano. I cambi operati dalla panchina partenopea non hanno modificato l’inerzia dell’incontro e la formazione gialloblù ha potuto festeggiare tre punti preziosi.

Stesso copione, ma con uno sviluppo decisamente più spettacolare, nella sfida tra Milan e Sassuolo. Le rossonere si sono imposte per 3-2 al termine di una gara ricca di emozioni, nella quale tutte e cinque le reti sono arrivate nella prima frazione di gioco. Le padrone di casa hanno sbloccato il risultato al 9′ con la scozzese Christy Grimshaw, ma il Sassuolo ha trovato immediatamente il pareggio, all’11’, grazie alla rete dell’altra scozzese in campo, Lana Clelland. Il Milan ha reagito prontamente e, appena quattro minuti più tardi, è tornato in vantaggio ancora con Grimshaw, autrice di una doppietta. Al 24′ Angelica Soffia ha firmato il tris rossonero, prima che Sara Caiazzo, al 27′, accorciasse le distanze per le neroverdi. Nella ripresa il risultato non è più cambiato, consegnando al Diavolo una vittoria importante.

Alla luce di questi risultati, il Milan sale a quota 10 punti e consolida la sesta posizione in classifica. Il Parma, invece, raggiunge gli 8 punti e si porta immediatamente alle spalle delle rossonere, confermando i progressi del proprio percorso in campionato.