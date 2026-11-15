Calcio femminile, vittoria pazzesca della Juventus contro l’Inter! E’ del Como 1907 il derby del 7° turno di Serie A

Si è chiuso il sipario sul settimo turno del campionato di Serie A di calcio femminile. Tre le gare disputate per completare il quadro della giornata, con grande attesa soprattutto per la sfida del Breda di Sesto San Giovanni tra Inter e Juventus.

Entrambe le formazioni arrivavano da una sconfitta in Champions League – le nerazzurre contro il Manchester City, le bianconere contro il Lione – ed entrambe saranno nuovamente impegnate in Europa la prossima settimana, rispettivamente contro Real Madrid e Leuven. In mezzo ai due appuntamenti continentali, però, c’era una sfida di fondamentale importanza per il campionato: l’Inter era chiamata a tenere il passo della Roma capolista, mentre la Juventus cercava continuità dopo le ultime due vittorie consecutive.

Una partita in cui è successo davvero di tutto, con le nerazzurre apparentemente padrone del proprio destino e ormai vicine a mettere in cassaforte i tre punti. Eppure, nel finale, è andato in scena un clamoroso ribaltone. Le padrone di casa si erano portate sul doppio vantaggio nella ripresa, grazie alla doppietta dell’haitiana Brittany Raphino, a segno al 54′ e al 74′. Quando il risultato sembrava ormai acquisito, è arrivata la reazione bianconera: all’89’ la spagnola Amaiur Sarriegi ha accorciato le distanze, riaprendo improvvisamente la partita. Nei minuti di recupero, poi, la Juve ha completato la rimonta: al 90’+2′ la giapponese Remina Chiba ha firmato il pareggio, mentre appena un minuto più tardi è arrivato il definitivo sorpasso, siglato dall’iberica Alba Redondo.

Una sconfitta pesantissima per l’Inter, che vede così allontanarsi la Roma, ora a +6 in vetta alla classifica. La Juventus, invece, centra la terza vittoria consecutiva e sale a quota 12 punti, consolidando il quinto posto: le bianconere si portano così a una sola lunghezza dalla Fiorentina e a due dal Como 1907.

Successo netto per la formazione di Selena Mazzantini, che si aggiudica il derby contro il Como Women con un secco 3-0. A decidere la sfida sono state le reti di Agnese Bonfantini al 35′, Aurora De Rita al 43′ e della belga Tessa Wullaert al 73′. Si chiude in parità, invece, la sfida tra Sassuolo e Ternana, sull’1-1.