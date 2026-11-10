Calcio femminile, vittoria di misura della Roma in Champions League: sconfitto il Servette al Tre Fontane

La Roma ritrova sorriso e punti in Champions League di calcio femminile, superando il Servette per 2-1 allo Stadio delle Tre Fontane nella quarta giornata della fase campionato, il girone unico della competizione.

Una vittoria preziosa per le giallorosse, che archiviano il periodo complicato in Europa e rilanciano le proprie ambizioni in classifica. La squadra di Gianpiero Piovani convince soprattutto nel primo tempo, mostrando qualità nella costruzione e concretezza sotto porta, per poi essere costretta a stringere i denti nella ripresa e difendere un successo diventato meno scontato del previsto.

La Roma parte con personalità, prende in mano il gioco e trova il meritato vantaggio al 24′. È Manuela Giugliano a illuminare la manovra con un filtrante perfetto per Kayleigh Van Dooren, che si presenta davanti a Weimar e firma l’1-0 con freddezza. Le capitoline insistono e al 33′ trovano anche il raddoppio: Frederikke Thøgersen disegna un cross preciso dalla corsia laterale, sul quale Alayah Pilgrim interviene sotto porta, spedendo il pallone in rete. Il VAR interviene per verificare una possibile posizione irregolare, ma dopo il controllo l’arbitro Catarina Campos convalida il 2-0.

Nella ripresa il copione cambia. Il Servette alza il baricentro, aumenta la pressione e costringe le giallorosse ad arretrare, riducendo progressivamente gli spazi per ripartire. La Roma perde brillantezza e deve fare i conti con una seconda frazione decisamente più complicata. Al 73′ arriva l’episodio che riapre la partita: dopo una revisione al monitor, l’arbitro assegna un calcio di rigore alle svizzere. Dal dischetto si presenta Gloria Marinelli, italiana ed ex di turno, che non sbaglia e accorcia le distanze.

Il finale diventa così una prova di resistenza per le ragazze di Piovani, chiamate a contenere il forcing avversario e a proteggere un vantaggio improvvisamente ridotto al minimo. La retroguardia romanista, pur sotto pressione, riesce però a reggere l’urto fino al triplice fischio, blindando tre punti fondamentali.

Con questo successo la Roma sale a quota 4 punti nella classifica della fase campionato, lasciandosi alle spalle le posizioni più arretrate e tornando in corsa per un posto nei playoff.