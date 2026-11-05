Calcio femminile: trasferta insidiosa per la Roma nella sesta di Serie A, derby tra Milan e Inter

Sarà un weekend a dir poco infuocato quello riservato alla Serie A 2026-2027 di calcio femminile, massimo Campionato arrivato alla sesta giornata. Sia sabato che domenica assisteremo infatti a diversi incroci interessanti, con due grandi big match ad aprire le danze.

Sì perché alle 12:30 di dopodomani (sabato 7 novembre) la squadra rivelazione di questo inizio stagione, il Como 1907, accoglierà tra le mura amiche la capolista Roma, unica formazione ancora a punteggio pieno. Sarà quindi uno scontro insidiosissimo per le capitoline, complice l’atteggiamento propositivo delle lariane, team che ormai ha fatto capire di non avere paura di nessuno e di voler continuare a stupire, specie dopo due pareggi consecutivi.

Poi nel pomeriggio, alle 15:00, assisteremo al Derby della Madonnina tra l’imprevedibile Milan e l’Inter, con quest’ultima intenzionata a rimanere nelle parti altissime della classifica. Chi invece è costretto alla risalita è senza ombra di dubbio la Juventus, reduce dai due successi tra Campionato e Champions pronta a misurarsi con il Sassuolo fuori casa.

Domenica a rompere le ostilità saranno invece il Parma ed il Como Women (re 12:30), il cui sogno è agganciare le cugine del 1907 in questo momento terze. Seguirà quindi Ternana-Fiorentina (ore 15:00) e Lazio-Napoli (ore 18:00). Di seguito il quadro completo.

CALENDARIO SERIE A WOMEN 2026-2027 (SESTA GIORNATA)

Sabato 7 novembre

Ore 12:30 – Como 1907-Roma

Ore 15:00 – Milan-Inter

Ore 18:00 – Juventus-Sassuolo

Domenica 8 novembre